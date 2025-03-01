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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تكشف أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

ويمتد مشروع مترو الإسكندرية  بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية"  منها  6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم  حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).


وتم الانتهاء من تركيب الكمرات بين محطتى ميامى وسيدى بشر ويتقدم العمل في اعمال تركيب الكمرات بين محطتى العصافرة والمندرة وفي منطقة المناورة قبل محطة أبوقير.


 جاري تنفيذ أعمال الخوازيق والاعمدة للمسار العلوى في المسافة بين محطتى طوسون وفيكتوريا كما يجرى العمل في تنفيذ أساسات  المحطات.

وبحسب الوزارة جارى تقدم اعمال التسوية والحفر والردم فى ورشتى المشروع فى ابو قير وكفر عبده
٥-  مشروع مترو الإسكندرية  سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية. 
 

ومشروع مترو الإسكندرية يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية،و كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة. 


كما  يهدف مشروع مترو الإسكندرية أيضا  إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.
 

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر ، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر ، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا ، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

وزارة النقل الركاب مترو الإسكندرية

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