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وزير خارجية أمريكا يدعو زيلينسكي للاعتذار عن "إضاعة الوقت"
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية أمريكا يدعو زيلينسكي للاعتذار عن "إضاعة الوقت"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاعتذار بعد مشادة كلامية مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال روبيو لشبكة "سي ان ان"، إنّ على الرئيس الأوكراني أن "يعتذر عن إضاعة وقتنا من أجل اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة".

وأضاف "لقد حددنا بوضوح تام ما هي خطتنا، وهي جلب الروس إلى طاولة المفاوضات" ولكن "في الأيام العشرة الأخيرة، وفي جميع الاتصالات التي أجريناها مع الأوكرانيين، كانت هناك تعقيدات، بما في ذلك التصريحات العلنية للرئيس زيلينسكي"، مشككا في استعداد الرئيس الأوكراني "للتوصل الى اتفاق سلام".

وتابع روبيو "ربما لا يريد اتفاق سلام. إنه يقول إنه يريده ولكن ربما لا يريده"، مضيفا أن "هذه الطريقة في تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام محبطة جدا".

واعتبر زيلينسكي من جهته، أنه لا يدين لترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت مساء الجمعة "أنا أحترم الرئيس (ترامب) وأحترم الشعب الأميركي".

وعندما سأل مذيع البرنامج زيلينسكي إن كان على استعداد للاعتذار من ترامب، أجاب الرئيس الأوكراني "أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا". .

وشدد زيلينسكي الذي تعرضت بلاده للهجوم الروسي قبل ثلاث سنوات، على أنه "لا يوجد أحد يريد إنهاء الحرب أكثر منا".

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض بعد الخلاف الذي تم بثه على الهواء، وتم إلغاء حفل التوقيع والمؤتمر الصحفي المخطط له. وقال مسؤولون أمريكيون إن اتفاق المعادن -الذي اعتبره ترامب خطوة ضرورية لسداد الدعم الأمريكي في سعيه للتوسط في اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- لم يتم التوقيع عليه قبل مغادرة زيلينسكي.

وعقب انتهاء الاجتماع بين الرئيسين، كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "تأكدت أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدًا للسلام إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك فيه، لأنه يشعر أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات"، حسب رأيه.

ردود فعل غاضبة

وأثارت تصريحات زيلينسكي ردود فعل غاضبة من ترامب ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اللذين أشارا إلى أن انتقاداته -التي ألقاها في المكتب البيضاوي- كانت تفتقر للاحترام، وأن وجهة نظره المطلقة تجاه موسكو تعيق المفاوضات التي يمكن أن تنهي الحرب الدموية التي استمرت ثلاث سنوات.

أمريكا ترامب أوكرانيا زيلينسكي روبيو

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