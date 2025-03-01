البيت الأبيض يهاجم زيلينسكي بعد شجاره مع ترامب: أساليبه وقحة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم السبت، إن أساليب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوقحة والعدائية نسفت صفقة المعادن النادرة بين البلدين، وفق تعبيرها.

وأضافت ليفيت خلال مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن مصير "صفقة المعادن" النادرة مع أوكرانيا متروك للرئيس ترامب.

وبينت ليفيت قائلة "ليس صحيحا أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه نصبا فخا للرئيس الأوكراني"، مشيرة إلى أن زيلينسكي هو الذي أثار حفيظة نائب الرئيس أمام الكاميرات ودخل في شجار معه، وفق قولها.

وأردفت بعد ذلك "طلب الرئيس ترامب من زيلنيسكي والمسؤولين الأوكرانيين مغادرة المكان".

وأوضحت: "إما أن يغير زيلينسكي موقفه أو ربما لن يستطيع التوصل إلى سلام مع روسيا"، مؤكدة أن الرئيس ترامب يريد السلام ولا يزال ملتزما بذلك، وفق قولها.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن ترامب يفهم أن الشعب الأمريكي سئم من دفع فاتورة الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "أنا لا أريد ميزة، أنا أريد السلام. لقد أهان الولايات المتحدة الأمريكية في المكتب البيضاوي المقدس بالنسبة لها. يمكنه العودة عندما يكون مستعدًا للسلام"، على حد تعبيره.

ردود فعل غاضبة

وأثارت تصريحات زيلينسكي ردود فعل غاضبة من ترامب ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اللذين أشارا إلى أن انتقاداته -التي ألقاها في المكتب البيضاوي- كانت تفتقر للاحترام، وأن وجهة نظره المطلقة تجاه موسكو تعيق المفاوضات التي يمكن أن تنهي الحرب الدموية التي استمرت ثلاث سنوات.

وقال ترامب مخاطبًا زيلينسكي: "سيكون من الصعب للغاية التوصل لصفقة بهذه الطريقة.. عليك أن تكون ممتنًا بشكل أكبر". وأضاف أنه غير متأكد من قدرة زيلينسكي على التوصل إلى اتفاق. وقال أيضاً "إما أن تبرموا اتفاقاً، أو سنترككم وحدكم".

ومن جهته، قال نائب ترامب لزيلينسكي: ليس من الاحترام أن تأتي إلى واشنطن وتهاجم إدارتنا.

وقال زيلينسكي إن "بوتين لن يتوقف أبدًا، وسيذهب إلى أبعد من ذلك"، مضيفًا أن الزعيم الروسي "يكره الأوكرانيين" ويريد تدمير البلاد. وأضاف عن الصفقة: "يمكننا أن نمضي قدمًا بها، لكن هذا ليس كافياً".

وكتب زيلينسكي في منشور على موقع اكس بعد مغادرته مقر الرئاسة الأمريكية "شكرا أميركا، شكرا على الدعم، شكرا على هذه الزيارة. شكرا للرئيس والكونجرس والشعب الأمريكي". وأضاف "أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم ونحن نعمل على ذلك".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحلى بـ "ضبط النفس" بعدم ضرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على تطبيق تلجرام "امتناع ترامب وفانس عن ضرب هذه الحثالة معجزة في ضبط النفس".