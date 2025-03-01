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لن تتوقع .. هذه الأسباب وراء زيادة الوزن رغم الصيام في رمضان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تتوقع .. هذه الأسباب وراء زيادة الوزن رغم الصيام في رمضان

الوزن
الوزن
نهى هجرس

قد تظن أن من يصومون شهر رمضان يفقدون الكثير من الوزن بحلول نهاية الشهر الإسلامي، ربما يبدو الصيام عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس كل يوم لمدة تصل إلى 30 يومًا متتاليًا بمثابة وصفة لفقدان الوزن.

لكن وفقًا لبعض الدراسات، فإن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحال بالنسبة للعديد من الأشخاص، وأن الكثير من الأشخاص يزيدون في الوزن بشكل كبير.

وذلك لإن ما تأكله خلال تلك الفترة الصغيرة في الإفطار وبعده هو ما يؤثر عليك ويؤدي إلى زيادة الوزن وليس تلك الفترة الطويلة من الصيام.

كما أن الأطعمة التقليدية هي أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الوزن في رمضان.

كما أن من الأمور التي يجب أن نضعها في الاعتبار أن شهر رمضان هو شهر اجتماعي للغاية، لذا فإن صيام رمضان له جانب اجتماعي وثقافي عندما يتعلق الأمر بالطعام الذي نتناوله".

كما تقول أخصائية التغذية، إن الأشخاص الذين يصومون شهر رمضان غالبًا ما يكتسبون الوزن بدلاً من فقدانه. 

عادة ما يتم إعداد وليمة كبيرة للإفطار كل ليلة، تتكون هذه الولائم غالبًا من أطعمة مقلية مثل لفائف السمبوسة، وهو عامل مهم في زيادة الوزن غير المتوقعة في رمضان. 

وبغض النظر عن الثقافة التي تنتمي إليها، هناك دائمًا نوع من الأطعمة المقلية والكثير من الكربوهيدرات الثقيلة

كما لا تقتصر زيادة الوزن على ما يأكله الصائمون عند الإفطار : فالمشروبات السكرية مثل عصير الفاكهة أو الصودا يمكن أن تلعب دورًا أيضًا.

وفي كثير من الأحيان يلجأ الناس إلى المشروبات السكرية [للحفاظ على رطوبة الجسم] بدلاً من الماء، وهذا يعني استهلاك السعرات الحرارية من السكر بدلاً من مجرد الترطيب.

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