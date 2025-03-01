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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أول يوم رمضان.. الإفراط في تناول المخللات يؤثر على صحتك

المخللات
المخللات
هاجر هانئ

تحتفل اليوم الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، تعتبر المخللات من أكثر الأطباق الجانبية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها خلال الشهر الكريم، ولكن حذر الأطباء والخبراء من هذه العادة وعدم الإفراط في تناول المخللات.

 


الآثار الجانبية لتناول المخللات: هل هي ضارة لصحتك؟

تعتبر المخللات من الأطعمة المفضلة للكثيرين حول العالم، بفضل طعمها اللاذع والمميز الذي يضفي مذاقاً خاصاً على الوجبات، ولكن رغم ما تتمتع به من شعبية، فإن تناولها بشكل مفرط قد يكون له آثار صحية سلبية لا يمكن تجاهلها.

لماذا ينبغي أن نكون حذرين عند استهلاكها

 

أحد أكبر العيوب الصحية للمخللات هو قيمتها الغذائية المنخفضة، على الرغم من احتوائها على بعض الفيتامينات والمعادن، إلا أن عملية تحضيرها غالباً ما تؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية المهمة. خلال عملية التخمير أو التخليل، يتم تجفيف الفواكه والخضروات تحت الشمس، مما يؤدي إلى تدمير العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C وبعض المعادن، كما أن إضافة كميات كبيرة من الملح خلال عملية التحضير يعزز من فقدان القيمة الغذائية لهذه الأطعمة، مما يجعلها أكثر ضرراً على المدى الطويل.

من جهة أخرى، يشكل الصوديوم الموجود في المخللات تهديداً كبيراً لصحة القلب والأوعية الدموية، تحتوي المخللات على كميات كبيرة من الملح، الذي يرفع مستويات الصوديوم في الجسم، تناول كميات مفرطة من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية. وبالتالي، فإن الإفراط في تناول المخللات يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على صحة القلب على المدى الطويل.

الكلى أيضاً يمكن أن تتأثر سلباً بتناول المخللات بشكل مفرط. فالمستويات المرتفعة من الصوديوم يمكن أن تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يتسبب في انتفاخ وزيادة ضغط الدم، وهذا يمكن أن يشكل عبئاً إضافياً على الكلى، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في الكلى أو المسالك البولية.

ولا يقتصر الأمر على الصوديوم فقط، بل إن عملية تحضير المخللات قد تشمل إضافة الزيوت التي تحتوي على دهون متحولة، هذه الدهون قد تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، الدهون المتحولة ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقلل من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يعزز من فرصة حدوث انسداد في الشرايين.

على الرغم من أن المخللات قد تكون جزءاً لذيذاً من النظام الغذائي، إلا أنه ينبغي تناولها بحذر، الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية التي قد تؤثر على القلب والكلى والأوعية الدموية. لذلك، يفضل الاعتدال في تناول المخللات والبحث عن بدائل صحية للحفاظ على صحة الجسم في أفضل حال.
 

المصدر: healthshots

ارتفاع ضغط الدم شهر رمضان الكريم المخللات الصوديوم أمراض القلب

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