نجاة طفل صغير من الموت عقب سقوطه أثناء تسلله للهو بطيارة ورقية

تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة طفل صغير في نهاية العقد الأول من عمره عقب سقوطه من الطابق الثالث بمدرسة الشوربجي بمركز كفر الزيات أثناء تسلله للهو بطيارة ورقيه مما نتج عنه إلي سقوطه عقب اختلال توازنه، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي كفر الزيات العام .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بوقوع حادث سقوط طفل صغير من الطابق الثالث بمدرسة كفر الشوربجي بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وافادت التحريات الأمنية صحة الواقعة وتسلل الطفل للهو بطيارة ورقيه داخل أسوار المدرسة المذكورة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.