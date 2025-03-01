قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقلب الصفحة..تامر حسني يوجّه رسالة لجمهوره بمناسبة شهر رمضان
غزة دون تهجير.. رئيس دفاع النواب يكشف أبرز الملفات المطروحة بالقمة العربية الطارئة
عمر الدم ما يبقي ميه.. فتاة 23 عاما تتبرع لشقيقتها بفص كبد لإنقاذ حياتها
كامل الوزير يطالب شركة الطرق والنقل بفتح مجالات عمل بأفريقيا والدول العربية
دعاء التوبة والاستغفار.. اغتنمه أول يوم رمضان
تطور مفاجئ في ملف أكرم توفيق مع النادي الأهلي | خاص
أدعية رمضان من اليوم الأول إلى الثلاثين.. 66 دعاء تجمع كل الأرزاق
حماس: لا توجد حاليا أي مفاوضات داخل الحركة بشأن المرحلة الثانية
تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد.. بشري من النيابة للمواطنين خلال رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان 2025.. اعرف موعد الإفطار في جميع المحافظات
هتقبض بالدولار.. 14 وظيفة في لبنان تعرف عليهم
مصر روحها في رمضان.. حملة جديدة تطلقها السياحة تركز على الثراء والتنوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاة طفل صغير من الموت عقب سقوطه أثناء تسلله للهو بطيارة ورقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة طفل صغير في نهاية العقد الأول من عمره عقب سقوطه من الطابق الثالث بمدرسة الشوربجي بمركز كفر الزيات أثناء تسلله للهو بطيارة ورقيه مما نتج عنه إلي  سقوطه عقب اختلال توازنه، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي كفر الزيات العام .


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بوقوع حادث سقوط طفل صغير من الطابق الثالث بمدرسة كفر الشوربجي بنطاق دائرة القسم.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.


وافادت التحريات الأمنية صحة الواقعة وتسلل الطفل للهو بطيارة ورقيه داخل أسوار المدرسة المذكورة .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الموت طفل سقوط حوش نجاة أمن الغربية مدرسة كفر الزيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

صورة أرشيفية

بعد مشاجرة البيت الأبيض .. ترامب يكشف شرطه للقاء زيلينسكي مجددا

الشيخ أحمد الطيب

طلب عاجل من شيخ الأزهر الشريف للمسلمين في أول ليالي رمضان

ترامب

بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا

اشرف بن شرقي

هانى شكرى يوضح أسباب عدم ضم الزمالك لـ أشرف بن شرقي

الاهلي

موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى دوري nile

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خبير اقتصادي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعود إلى السياسة النقدية الناجحة للبنك المركزي

الدكتور أسامة فخري الجندي

خطبة الجمعة الأخيرة من شعبان.. أسامة فخري: الوجود يتشوق إلى ليالي شهر رمضان .. ولا شيء في الدنيا يعادل قيمة الوطن والمحافظة عليه

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تطبيق أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية.. نواب: يساعد على نهضة التعليم.. ويجب توحيد المنظومة

بالصور

طريقة عمل حلويات سهلة في رمضان.. 6 وصفات مختلفة

حلويات
حلويات
حلويات

فطارك عندنا .. محشي مشكل وبط متحمر والحلو.. كنافة بالمانجو

محشي وبط
محشي وبط
محشي وبط

مستوحاة من الطائرات المقاتلة.. شاهد سيارة كورفيت مافريك الخارقة

كورفيت مافريك
كورفيت مافريك
كورفيت مافريك

رمضان بلا سكر.. كيف تختار مشروبات تجنبك المفاجآت السامة؟

رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟
رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟
رمضان بلا سكر: كيف تختار مشروباتك بعناية لتجنب المفاجآت السامة؟

فيديو

اعلان سليمان عيد

سليمان عيد في موقف صعب.. إعلان اتوقف واعتذار لكل النوبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد