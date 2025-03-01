إيناس الدغيدي عن سر تقديمها "شيخ الحارة": طارق نور صديقي ومقدرش أقوله "لأ"

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، سر تقديمها برنامج "شيخ الحارة" بعد الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: "صديقي الحميم طارق نور طلب مني تقديم البرنامج، وأنا لا يمكن أقوله لأ".

وأضافت "الدغيدي"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "بعدما تركت بسمة وهبة قناة القاهرة والناس، طارق نور قال لي شيخ الحارة برنامج القناة، وقال طارق نور أيضا إني مشهورة بجرأتي وأني سيدة لديها فكر".

مؤمنة بالحريات

وتابعت المخرجة: "لم أكمل هذا البرنامج لأنه ليس من النوعية المفضلة لديّ، هذا سيغضبكِ يا بسمة، ده مش نوع برنامجي، فأنا مؤمنة بالحريات ومش بعيب على حد ومش بضايق الناس، ولما لقيتهم بيجيبوا لي ناس عشان أعايرهم على أفعالهم قلت لهم لأ".

وأكدت المخرجة: "أنا غيرت كل اللي أنتي عملتيه في شيخ الحارة يا بسمة، وبرنامجي لم يفشل، أما برنامج العرافة لبسمة وهبة فقد فشل في الموسمين اللذين قدمت فيهما شيخ الحارة".

