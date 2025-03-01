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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فهد البطل الحلقة الأولى .. أحمد العوضي في السجن بسبب شقيقته

فهد البطل
فهد البطل
نجلاء سليمان

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل دخول أحمد العوضي للسجن بعدما قتل صاحب المحل الذي كان يعمل فيه هو وشقيقته راوية.

حاول صاحب المحل الاعتداء على شقيقة أحمد العوضي ولكنه تمكن من إنقاذها واعتدى عليه بالضرب حتى توفي.

وحكم على فهد البطل بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وسط حالة انهيار من أسرته. 


تلعب كارولين عزمي شخصية "راوية" التي يتعرض لها مديرها في العمل، ويدافع عنها شقيقها فيتسبب في دخوله السجن.


 وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري،  وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

كارولين عزمي فهد البطل أحمد العوضي

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