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أحمد موسى: محمد أبو العينين شرح لرئيس الوزراء آلية العمل بمصانع كليوباترا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: محمد أبو العينين شرح لرئيس الوزراء آلية العمل بمصانع كليوباترا

النائب محمد أبو العينين ورئيس الوزراء
النائب محمد أبو العينين ورئيس الوزراء
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى ، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزيارة مصانع سيراميكا كليوباترا بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" رئيس الوزراء حريص على متابعة ملف الصناعة والعمل على توطين الصناعة في مصر في مختلف الصناعات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محمد أبو العينين شرح لرئيس الوزراء آلية العمل داخل مصانع سيراميكا كليوباترا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  جولة رئيس الوزراء في مصانع كليوباترا استغرقت 40 دقيقة وهذه المصانع توفر المنتج للسوق المحلي ثم التصدير للخارج ".

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توسعات مصنع كليوبترا للسيراميك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة .

واستقبله رجل الأعمال محمد أبو العينين وطارق محمد ابو العينين والكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح رئيس شبكة قنوات صدي البلد والكاتب الصحفي كرم جبر .


وتجول رئيس الوزراء داخل المصنع الذي حصل علي أفضل مصنع للسيراميك في أفريقيا والشرق الأوسط واستمع لشرح حول إنتاج المصنع وعدد العمالة وتحول ايضا في معامل الابحاث والتطوير .

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى التصنيع لبلاطات السيراميك الحديثة والتقنية المستخدمة في صناعة السيراميك .
 

أحمد موسى أبو العينين سيراميكا كليوباترا كليوباترا أخبار التوك شو

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