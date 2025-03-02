قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر لوجو الاحتفال بالذكرى الـ 56 ليوم الشهيد
50 ألف شهيد و10 آلاف مفقود.. غزة تستقبل رمضان وسط المعاناة
قيمة فدية الصيام لهذا العام.. اعرف كيفية إخراجها؟
كسر مفاجئ في خط مياه عمومي يعطل المرور بالغردقة
تشكيل برشلونة المتوقع ضد سوسيداد بالدوري الإسباني.. عودة أراوخو الأبرز
صدمة بالشيخ زايد .. شاب يشعل النيران في جسده أمام مسجد
احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
مسلسل معاوية يثير الجدل.. لماذا رفض الأزهر عرضه؟
روابط التقييمات الإسبوعية للصف الأول الاعدادي الترم الثاني على موقع التعليم| حمل الآن
مأساة كرداسة.. حريق يلتهم جسد صغيرين والأم تقفز من الخامس
انخفاض حاد وسط تقلبات السوق.. ماذا يحدث في سوق الذهب محليا وعالميا؟
"حماس" تُطالب بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سيامة كهنة جدد ورسامة قمامصة بإيبارشية شبرا الخيمة.. صور

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها
الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة السمائيين ببهتيم، وعقب صلاة الصلح، سام نيافته اثنين من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

كهنة وقمامصة جدد 
 

• الشماس ملاك جاد بخيت كاهنًا باسم القس أنسطاسي على مذبح كنيسة السيدة العذراء والسمائيين ببهتيم.
• الشماس منير مجدي سليمان كاهنًا باسم القس ياكوبوس على مذبح كنيسة الملاك ميخائيل بالأندلس – عزبة النخل.

كما رسم نيافته ثلاثة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهم:

• الأب القمص يواقيم مرزق، كاهن كنيسة السيدة العذراء والسمائيين ببهتيم.
• الأب القمص قسطنطين ظريف، كاهن نفس الكنيسة.
• الأب القمص أرساني عبد الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين بالوحدة العربية.

وهذا ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

القداس الكهنة الأنبا مرقس صلاة الصلح مطران شبرا الخيمة وتوابعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

الشيخ عمرو البدري من صلاة التراويح

قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 2-3-2025

أعظم أسباب العقوبات الإلهية

معصية تجلب لك القحط والأمراض.. احذر الوقوع فيها!

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك .. هل تعرفها؟

الدوري المصري

النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق .. الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

سيد إسماعيل

الإسكان تتابع تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بأسوان بالتعاون مع الوكالة السويسرية

جانب من الجوله

مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية بمدينة بدر

حديد

أحمد عز يشتري 156.5 مليون سهم في "حديد عز" بقيمة 21.6 مليار جنيه

بالصور

7 كيلو في الأسبوع.. طريقة عمل رجيم في رمضان

رجيم رمضان
رجيم رمضان
رجيم رمضان

الحموضة وارتجاع المريء أشهر مشكلات الصيام.. اعرف الحل

الحموضة وارتجاع المريء أشهر مشكلات الصيام..اعرف الحل
الحموضة وارتجاع المريء أشهر مشكلات الصيام..اعرف الحل
الحموضة وارتجاع المريء أشهر مشكلات الصيام..اعرف الحل

صيام بأمان.. نظام غذائي لإفطار وسحور مرضى ضغط الدم في رمضان

الافطار والسحور لمرضى ضغط الدم فى رمضان
الافطار والسحور لمرضى ضغط الدم فى رمضان
الافطار والسحور لمرضى ضغط الدم فى رمضان

بعد تصدرها التريند.. صور مي القاضي تثير الجدل على السوشيال ميديا

مى القاضي
مى القاضي
مى القاضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد