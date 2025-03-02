سيامة كهنة جدد ورسامة قمامصة بإيبارشية شبرا الخيمة.. صور

صلى نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة السمائيين ببهتيم، وعقب صلاة الصلح، سام نيافته اثنين من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

كهنة وقمامصة جدد



• الشماس ملاك جاد بخيت كاهنًا باسم القس أنسطاسي على مذبح كنيسة السيدة العذراء والسمائيين ببهتيم.

• الشماس منير مجدي سليمان كاهنًا باسم القس ياكوبوس على مذبح كنيسة الملاك ميخائيل بالأندلس – عزبة النخل.

كما رسم نيافته ثلاثة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهم:

• الأب القمص يواقيم مرزق، كاهن كنيسة السيدة العذراء والسمائيين ببهتيم.

• الأب القمص قسطنطين ظريف، كاهن نفس الكنيسة.

• الأب القمص أرساني عبد الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين بالوحدة العربية.

وهذا ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.