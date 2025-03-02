الغندور يكشف مفاجأة بشأن إنذارات الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن إحصائيات الإنذارات التي حصلت عليها الأندية، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب الغندور: "إحصائيات

أكثر فريق حاصل على إنذارات في الدوري فريق الزمالك 38، وأقل فريق حاصل على إنذارات النادي الأهلي 21".

في سياق آخر، استقر النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب على عودة اليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى الخلود السعودي.

وتأتي عودة اللاعب بداية من شهر يونيو المقبل في ظل حاجة الفريق إليه وتجهيزه المشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية.

وأخطر النادي الأهلي المالي اليو ديانج، لاعب الفريق المعار لنادي الخلود السعودي، بالعودة لصفوف الفريق عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

كان الأهلي وافق على رحيل أليو ديانج، لاعب الفريق، على سبيل الإعارة للخلود السعودي بداية من الموسم الكروي الحالي.