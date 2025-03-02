قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل النص الحلقة 2.. أحمد أمين يجمع الـ 50 جنيها
الصحفيين تخاطب المؤسسات لاختيار الأمهات المثاليات بين الصحفيات لعام 2025
سعرها يصل لـ20 مليون جنيه.. سر السيارة التي ظهرت في إيلون مصر ومدفع رمضان
منسق الأمم المتحدة: قلقون من قرار إسرائيل بتعليق دخول المساعدات لغزة
تحذيرات من الأرصاد: شبورة مائية ورياح نشطة على هذه المناطق
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة فورا
مكسب وخسارة 200 ألف وحالات إغماء.. أبرز لقطات برنامج مدفع رمضان
بسب الإصابة.. الزمالك يفتقد خدمات نجم الفريق أمام إنبي في الدوري
مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث
اختلاف كبير.. الفرق بين "أتى" و"آتى" في آيات القرآن الكريم
رد فعل غير متوقع من إمام عاشور على هتافات جماهير الزمالك ضده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذيرات من الأرصاد: شبورة مائية ورياح نشطة على هذه المناطق

شبورة.. أرشيفية
شبورة.. أرشيفية

كشفت خريطة التنبؤات الجوية، التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، لشبورة تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

نصائح للقيادة الآمنة:

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.
تقليل السرعة وزيادة مسافة الأمان بين السيارات.
استخدام الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الضباب.
التوقف عن القيادة في حالة انعدام الرؤية والانتظار حتى تتحسن الأحوال الجوية.
متابعة نشرات الأحوال الجوية باستمرار.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 24 13
العاصمة الإدارية 23 12
6 أكتوبر 23 13
بنهــــا 23 2
دمنهور 22 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 23 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 12
طنطا 21 12
دمياط 20 13
بورسعيد 22 12
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 11
العريش 22 08
رفح 21 08
رأس سدر 22 14
نخل 22 05
كاترين 17 01
الطور 22 12
طابا 21 10
شرم الشيخ 25 15
الإسكندرية 23 13
العلمين 22 11
مطروح 19 11
السلوم 20 10
سيوة 23 08
رأس غارب 24 13
الغردقة 24 13
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 14
شلاتين 26 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 17
الفيوم 24 10
بني سويف 24 10
المنيا 25 11
أسيوط 25 11
سوهاج 27 12
قنا 27 13
الأقصر 29 13
أسوان 30 14
الوادي الجديد 27 12
أبوسمبل 27 14
 

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة التنبؤات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

شيكا

زوجته تستغيث.. القصة الكاملة لتطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 جميع المحافظات .. مواعيد رسمية

زيزو

بيسيرو يفاجئ إنبي بنجم جديد بديل زيزو في تشكيل الزمالك

أسعار الذهب عالميا ومحليا

انخفاض حاد وسط تقلبات السوق.. ماذا يحدث في سوق الذهب محليا وعالميا؟

ترشيحاتنا

أسعار مواد البناء في مصر

أسعار مواد البناء بمصر في ختام تعاملات الأحد

تصنيع الأدوية - صورة أرشيفية

بنمو 76%.. 170 مليون جنيه أرباح العربية للأدوية خلال 7 أشهر

أسعار العملات العربية 

أسعار العملات العربية في مصر بختام تعاملات اليوم

بالصور

سعرها يصل لـ20 مليون جنيه.. سر السيارة التي ظهرت في إيلون مصر ومدفع رمضان

سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان
سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان
سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان

شهادة معاملة أطفال الحلقة 3.. محمد هنيدي ينقذ نهى عابدين من عمها

نهى عابدين وهناء الشوربجي
نهى عابدين وهناء الشوربجي
نهى عابدين وهناء الشوربجي

مسلسل العتاولة الحلقة 2 .. باسم سمرة يتشاجر بجانب احمد السقا وطارق لطفي

أحمد السقا
أحمد السقا
أحمد السقا

مسلسل كامل العدد الحلقة 3 .. القبض على دينا الشربيني فى تركيا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فيديو

مسلسل معاوية حرام شرعًا

مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

ايمان عبد اللطيف

موعد بدء امتحانات شهر مارس في المدارس .. التعليم تحدد مقررات الاختبارات

ايمان عبد اللطيف

الإعلان عن موعد عيد الفطر 2025 فلكيا

إصابة السقا و وفاة والدة باسم سمره

إصابة السقا ووفاة والدة باسم سمرة.. إيه اللي بيحصل لنجوم العتاولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد