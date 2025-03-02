تحذيرات من الأرصاد: شبورة مائية ورياح نشطة على هذه المناطق

كشفت خريطة التنبؤات الجوية، التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، لشبورة تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

نصائح للقيادة الآمنة:

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

تقليل السرعة وزيادة مسافة الأمان بين السيارات.

استخدام الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الضباب.

التوقف عن القيادة في حالة انعدام الرؤية والانتظار حتى تتحسن الأحوال الجوية.

متابعة نشرات الأحوال الجوية باستمرار.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 23 2

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 12

طنطا 21 12

دمياط 20 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 11

العريش 22 08

رفح 21 08

رأس سدر 22 14

نخل 22 05

كاترين 17 01

الطور 22 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 23 13

العلمين 22 11

مطروح 19 11

السلوم 20 10

سيوة 23 08

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 24 10

بني سويف 24 10

المنيا 25 11

أسيوط 25 11

سوهاج 27 12

قنا 27 13

الأقصر 29 13

أسوان 30 14

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 27 14

