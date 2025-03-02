أحمد موسى عن تشكيل حكومة موازية: جهات معينة تعبث بملف السودان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر رفضت محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الحكومة الموازية محدش معترف بها، وهي محاولة جديدة لتقسيم السودان".

وعلق أحمد موسى، قائلا: "هو السودان ناقص تقسيم جديد.. ومصر رفضت هذا الأمر، والعالم كله رفض هذا الأمر السعودية والدول العربية ترفض ذلك"، وأي حكومة موازية مرفوضة".



وتابع أحمد موسى،: "هناك جهات معينة تعبث بملف السودان، ومصر أخذت موقف قوي جدا وغالبية الدول العربية اتخذت هذا الموقف".