منح ماجستير ودكتوراه تقدمها أكاديمية البحث العلمي من خلال برنامجها خطوة بخطوة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبارا من اليوم حتى 30 أبريل تم فتح باب التقدم لبرنامج " خطوة بخطوة Step By Step " , وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن برنامج "خطوة بخطوة" ضمن أنشطة البرنامج الرئيسي الجديد لتنمية ودعم القدرات (نمو GROWTH)،

ويقدم برنامج " خطوة بخطوة Step By Step " منح ماجستير ودكتوراة في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وأقسام البحوث والتطوير بالشركات والكيانات الصناعية، والذي يعد بديلاً عن برنامج علماء الجيل القادم SNG بالإضافة إلى دعمه بمنح للدكتوراة، على أن يكون التوجه الكامل لموضوعات الماجستير والدكتوراة هو إيجاد حلول علمية جذرية لاهم المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة في مصر. وذلك للمساهمة في دفع عجلة التقدم وخطط التنمية التي تقودها الدولة لتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بمجتمع البحث العلمي بما يسهم في تقدم ونمو الاقتصاد المصري من خلال بناء علماء وباحثين مصريين وتأهيلهم ليصبحوا لبنة الأساس في بناء قاعدة علمية تتناسب مع متطلبات العصر العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات الحديثة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



تشمل مجالات المنحة جميع العلوم الأساسية والتطبيقية، والتي تساعد في حل مشكلات الواقع المصري وتعظيم الاستفادة ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالمجتمع العلمي المصري، تماشيا مع رؤية مصر 2030، والأولوية للتكنولوجيات البازغة (الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning ،أشباه الموصلات والفوتونيات Semiconductors & Photonics، التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا الاصطناعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي AI Driven Biotechnology & Synthetic Biology ، الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني AI For Cyber-Security ، الحوسبة عالية الأداء للبحث العلمي High-Performance Computing (HPC) For Scientific Research، المركبات خفيفة الوزن وعالية القوة للطيران والبناء Lightweight, High-Strength Composites For Aerospace And Construction ، الموصلات الفائقة لنقل الطاقة والحوسبة Super Conductors For Energy Transmission And Computing ، الأنظمة المستقلة للزراعة والخدمات اللوجستية والدفاع Autonomous Systems For Agriculture, Logistics, And Defense ، الحوسبة الكمومية Quantum Computing ، تحرير الجينوم Genome Editing)شروط التقدم لبرنامج خطوة بخطوة:

* أن يكون المتقدم مصري الجنسية

* أن يكون المتقدم قد حصل على درجة البكالوريوس (والماجستير بالنسبة لمتقدمي الدكتوراة) من أحد الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وبحد أدنى جيد جدًا.

* ألا يزيد سن المتقدم للماجستير عن 30 سنة، والدكتوراة عن 35 سنة.

* أن يكون المتقدم يتبع أحد الجهات البحثية أو أقسام البحوث والتطوير بأحد الشركات أو المصانع (سواء بالتعيين أو التعاقد أو التدريب).

* ألا يكون منتفعًا بمنحة أو بعثة دراسية من أية جهة أخرى، ولا يجوز الجمع بين منحتين.

* أداء الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو مؤجل بالنسبة للذكور، وأداء الخدمة العامة للإناث.

* المفاضلة بين المتقدمين تتم علي حسب التقدير التراكمي وفي حالة التساوي سوف تتم المفاضلة في ذات المجال على حسب الخبرة العملية في المجال المطلوب دراسته.

* بالنسبة لغير المعينين فالمنحة ليست تعيين أو التزام من الأكاديمية أو الدولة بالتعيين

* يتم التقدم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للأكاديمية من خلال الرابط التالي:

للطلبات المقدمة بأي طريقة أخرى

المستندات المطلوبة:

* السيرة الذاتية بها صورة شخصية حديثة.

* بطاقة الرقم القومي

* شهادة البكالوريوس بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد جدا (البكالوريوس والماجستير لمتقدمي الدكتوراة)

* خطاب توصية من أحد الأساتذة المشرفين في المجال موضحًا به معرفة الاستاذ بالطالب والموضوع المقترح للتسجيل للماجستير أو الدكتوراه في أحد المجالات المعلن عنها وموافقته على الإشراف على الطالب ضمن فريق إشراف طبقًا للوائح والضوابط ولا يجوز للأستاذ أن يمنح خطابات توصية لأكثر من طالب

* مبررات الموضوع المقترح وأهميته وعلاقته برؤية مصر 2023

* بيان حالة معتمد لإثبات التبعية لجامعة أو مركز بحثي أو قسم بحوث وتطوير بشركة أو كيان صناعي (تعيين أو تعاقد أو تدريب)، ويستثنى من ذلك خريجي برنامج علماء الجيل القادم

* موافقة الجهة التابع لها على الموضوع.

* تقديم خطة بحثية لموضوع الرسالة معتمدة

قيمة المنحة:

* تخصص الأكاديمية لكل طالب ماجستير منحة بإجمالي مبلغ 250 ألف جنيه كحد أقصى، ويستخدم في شراء الكيماويات والمواد اللازمة للبحث، والتحاليل والاستبيانات، ورسوم التسجيل في الجامعات والتدريب في الداخل بضمانات وموافقات مسبقة من الأكاديمية، وحضور مؤتمرات دولية، وتكاليف نشر أبحاث في مجلات Q1 , Q2

* تخصص الأكاديمية لكل طالب دكتوره منحة بإجمالي مبلغ 350 ألف جنيه كحد أقصى، ويستخدم في شراء الكيماويات والمواد اللازمة للبحث، والتحاليل والاستبيانات، ورسوم التسجيل في الجامعات والتدريب في الداخل بضمانات وموافقات مسبقة من الأكاديمية، وحضور مؤتمرات دولية، وتكاليف نشر أبحاث في مجلات Q1 , Q2.