تخلصت من خطيبها بمعاونة عشيقها.. كشف غموض مصرع شاب بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية من كشف غموض العثور على جثة شاب وبمصرف قرية كفر غنام ليتبين قيام خطيبته القاصر بمعاونة صديقها بالتخلص منه لرفضها الاستمرار في الخطوبة .

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى بمصرف قرية كفر غنام.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "إسلام سعد لطفي "، 22 عاما وبه اثار ضرب وتعدى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم تشكيل فريق من بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية ومباحث مركز السنبلاوين ، للوصول إلى مرتكبي الواقعة، ودلت التحريات إلى أن وراء الحادث، "أحمد.ا م " وصديقته "أميرة. م م ، طالبة في المرحلة الثانوية، خطيبة المجني عليه.

بتقنين الإجراءات تمكنت ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بإرتكابها الواقعة بمعاونة المتهم الأول بعد أن قامت بالإتفاق مع باستدراج خطيبها "المجني عليه" عبر مكالمة هاتفية، وطلبت منه مقابلتها بإحدى الأماكن النائية وحين وصل المجني عليه إلى المكان المحدد، قام صديقها بتوجيه ضربة قوية علي الرأس، أودت بحياته في الحال، ثم قاما بنقل الجثمان عن طريق “توك توك” وإلقائه بمصرف.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة