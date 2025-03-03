بـ "رقعة شطرنج".. ماسك يشن هجوما على زيلينسكي وزعماء أوروبا

شبّه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي بالمتفرجين على لعبة شطرنج، "الذين لا يبالون بالقتلى في الحرب الأوكرانية"، وفق تعبيره.

ونشر ماسك صورة لرقعة شطرنج وأرفقها بتعليق قال فيه: حقيقة الحرب.

وأعاد ماسك اقتباس الصورة وعلّق قائلا، إن "زعماء الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي يتناولون وجبات عشاء فاخرة بينما يموت الرجال في الخنادق".

وتساءل: "كم من الآباء لن يروا أبنائهم مرة أخرى؟ كم من الأطفال لن يروا آبائهم أبداً؟".

وتزامن هذا التعليق مع زيارة يجريها الرئيس الأوكراني إلى بريطانيا.

وفي تصريحات للصحفيين بعد قمة أوروبية استضافتها لندن أمس الأحد، قال زيلينسكي، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا، لأنها بصفتها من "زعماء العالم المتحضر" لن ترغب في مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق تعبيره.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأحد، أنه سيعمل مع قادة أوكرانيا وفرنسا لتطوير خطة لوقف إطلاق النار، تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات بسبب التحركات الأخيرة لإدارة ترامب.

وأكد ستارمر أن دولًا عدة أبدت رغبتها في أن تكون جزءًا من التحالف الأوروبي المزمع الذي يضم "الدول الراغبة" في مساعدة أوكرانيا، دون أن يذكر أسماء تلك الدول.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة أوروبيين في لندن: "فيما يتعلق بتحالف الراغبين أشارت دول عدة اليوم إلى أنها تريد أن تكون جزءا من الخطة التي نعمل على تطويرها".

يأتي ذلك، بعد أن توقفت المحادثات بشأن اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا بشكل مفاجئ يوم الجمعة، على إثر اجتماع متوتر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي أدى إلى إلغاء صفقة المعادن.