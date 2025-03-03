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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سيامة 3 كهنة لإيبارشية دير المحرق .. صور

سيامة كهنة جدد بالمحرق
سيامة كهنة جدد بالمحرق
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) وإيبارشية الدير، القداس بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول برزقة دير المحرق، وشاركه نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

سيامة كهنة جدد 

وبعد صلاة الصلح أتم نيافتهما سيامة ثلاث كهنة جدد وهم:

- الشماس روماني سمير كاهنًا على كاتدرائية القديس مارمرقس برزقة دير المحرق، باسم القس مكاريوس.

- الشماس أبرآم نصر كاهنًا على كاتدرائية القديس مارمرقس برزقة دير المحرق، باسم القس بولا.

- الشماس جوذيف كميل كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس برزقة دير المحرق، باسم القس مكسيموس.

وسيقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء (المحرق).

الكهنة المحرق الأنبا بيجول الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط

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