بيسيرو: أخطاء التحكيم تسببت في فقدان الزمالك 6 نقاط

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين، في مقر المركز الإعلامي بالنادي، قبل ٢٤ ساعة من مباراة الفريق المقبلة أمام إنبي في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أسوة بما هو متبع في الأندية العالمية المحترفة من أجل إطلاع الإعلام على تحضيرات الفريق وكل ما يخص استعداداته للمباراة المقبلة.

وقال المدير الفني:" لم نحقق الفوز في الثلاث مباريات السابقة، ولكن الفريق قدم مستويات جيدة وهناك تحسن في المستوى، والزمالك كان يستحق الفوز في لقاء زد الأخير، وأخطاء التحكيم تسببت في فقدان الزمالك لـ6 نقاط، وأي شخص ممكن أن يخطئ وحتى الحكم، وأتمنى ألا تتكرر هذه الأخطاء، ولكن هذه ليست حجة للزمالك بعد التعادل في الثلاث مباريات، لاسيما وأن الفريق مطالب بالتحسن في بعض الأمور داخل الملعب".



واضاف بيسيرو :" هدفنا الفوز في لقاء إنبي، والزمالك يحارب لتحقيق الفوز في كل المباريات، وهذه فرصة جديدة للفريق لتحسين اللعب بالطريقة الجديدة، خاصة وأن هناك إيجابيات عديدة تحققت في المباراة السابقة، ولكن هناك سلبيات نريد العمل على تحسينها في الفترة الحالية".



وأضاف المدير الفني:" لدينا العديد من الغيابات في المباراة المقبلة، وأي مدير فني يرغب في جاهزية جميع اللاعبين للمباريات، وبدأنا التجهيزات لمباراة إنبي المقرر لها غداً، وهذه التجهيزات تمت بدون اللاعبين الغائبين عن اللقاء، وأثق في جميع قدرات اللاعبين وأتمنى أن يثقون في وفي أنفسهم".



وواصل بيسيرو :" عندما تأتي الفرصة للاعب يجب أن يتمسك بها، ومن سيشارك في ظل الغيابات عليه أن يتمسك بفرصته".



وأضاف المدير الفني:" لم نحقق الفوز في الثلاث مباريات السابقة، ولكن الفريق قدم مستويات جيدة وهناك تحسن في المستوى، والزمالك كان يستحق الفوز في لقاء زد الأخير، وأخطاء التحكيم تسببت في فقدان الزمالك لـ6 نقاط، وأي شخص ممكن أن يخطئ وحتى الحكم، وأتمنى ألا تتكرر هذه الأخطاء، ولكن هذه ليست حجة للزمالك بعد التعادل في الثلاث مباريات، لاسيما وأن الفريق مطالب بالتحسن في بعض الأمور داخل الملعب".



وواصل بيسيرو :" الزمالك لعب مباراة جيدة أمام زد، وتحكم في مجريات اللقاء، ولم يترك فرصة للمنافس لعمل هجمة مرتدة، و85% من اللقاء كان في وسط ملعب الخصم، ويجب أن يكون هناك تحسن في إنهاء الهجمة والعرضيات والتمركز لخلق فرص أكثر وترجمتها لأهداف، وإذا حافظنا على أداء الفريق نستطيع الفوز في كل المباريات حتى إذا صادفنا سوء توفيق".



وتابع المدير الفني:" أخطاء التحكيم أثرت على منافسة الفريق على الدوري، وكانت هناك ركلتي جزاء في مباراتي بتروجت وأخرى في لقاء زد لم يتم احتسابهم، واعتراضات اللاعبين على التحكيم تكون في الإطار الطبيعي، وأعلم أن مهمة الحكم ليست سهلة، وأتمنى أن حكام تقنية الفيديو يحاولون التحسن ومراجعة الأخطاء والحالات وعدم تكرار نفس الأخطاء، لأن أخطاء حكام الفيديو متكررة مع الفريق في الفترة الأخيرة، وهناك 4 ركلات جزاء غير محتسبة للزمالك في أخر 3 مباريات".

واختتم بيسيرو قائلاً:" لا نعتمد على طريقة لعب واحدة، وبدأنا مباراة زد بطريقة 3-4-3 وأنهينا اللقاء بطريقة 4-3-3، وعندما لا يحقق الفريق الفوز يتحدث الجميع عن طريقة اللعب، وفي لقاء بتروجت بدأنا بطريقة 4-3-3 والمنافس خلق فرصاً أكثر من الأهلي وزد، والمشكلة ليست في طريقة اللعب، ولكن المشكلة في النتيجة، وتحدثت مع اللاعبين وكانت هناك محاضرات جماعية وفردية، واللاعبون سعداء بطريقة اللعب، لأن الخصم لا يستطيع خلق فرصة كبيرة، وأعتقد أنها طريقة جيدة وسنستمر عليها، وبالتأكيد سنعمل على طرق أخرى وتطويرها، ومع الوقت سنحسن اللعب بطريقتنا الجديدة، وأخطأنا في الركنية التي استقبلنا منها هدف زد، ولكن خلقنا فرصاً أكثر، وإذا لعبنا بطريقتنا وعملنا على تحسين السلبيات سنحقق الفوز في المباريات المقبلة".



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره إنبي المقرر لها غداً الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.