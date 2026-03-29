شيرين تحصد ثالث حكم قضائي لصالحها ضد شقيقها خلال أسبوع

حققت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، انتصارًا قانونيًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة الأحكام التي حصلت عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

حيث أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة تجاري كلي حلوان، حكمها في الدعوى رقم 159 لسنة 2025، المقامة من شيرين سيد عبدالوهاب ضد شقيقها محمد سيد عبدالوهاب.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 120 ألف دولار، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، في حكم يُعد الثالث لصالح الفنانة خلال أسبوع واحد.

وحصلت شيرين ، مؤخرًا على حكم آخر بتغريم محاسبها الخاص مبلغ 50 ألف جنيه، كما سبق ذلك صدور حكم بحبس شقيقها محمد لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي عليها، في وقائع أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة، أن هذه الأحكام تأتي في إطار استعادة الحقوق القانونية لموكلته، مؤكدًا أن مكتبه القانوني يتابع عن كثب كافة القضايا المرتبطة بها، وأن الفترة الأخيرة شهدت بعون الله وتوفيقه، حسمًا لعدد من النزاعات لصالح شيرين.

وأوضح قنطوش ، في تصريحات صحفية أن هذه الانتصارات القانونية المتتالية تعكس قوة الموقف القانوني للفنانة، مشيرًا إلى استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على كافة حقوقها خلال المرحلة المقبلة.