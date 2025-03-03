مسلسل حكيم باشا الحلقة 3.. هل يعثر مصطفى شعبان على ابنه؟

حالة من الإثارة والتشويق سيطرت على أحداث مسلسل حكيم باشا لـ الفنان مصطفى شعبان، جعلته يتصدر قائمة البحث تريند على محرك البحث جوجل.

وتساءل متابعو مسلسل حكيم باشا، عما ستسفر عنه أحداث المسلسل، بعدما قررت دينا فؤاد، أن تبحث عن طليقها حكيم (مصطفى شعبان) في قنا، وتخبره أنها أنجبت منه بعد طلاقها.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 3، تصدر قائمة التريند على جوجل، قبل عرض الحلقة مساء اليوم، ليتساءل متابعو المسلسل عن متى سيلتقي حكيم باشا (مصطفى شعبان) بولده.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 2

عرضت قناة CBC الفضائية، الحلقة الثانية من مسلسل حكيم باشا، لـ الفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وبدأ مسلسل حكيم باشا الحلقة 2، بداية مشوقة بولادة دينا فؤاد، دون علم أهلها، فيعثر عليها والدها ويصفعها، فأخبره بأنها تزوجت حكيم باشا (مصطفى شعبان) عرفي وأن مولودها منه، وهو تركها ظنا منه أنها لا تنجب، وتؤكد له أنه سيتزوجها شرعا لو علم بأنها أنجبت بعد طلاقهما.

يحاول والد دينا فؤاد أن يأخذها معه ويزوجها من رجل آخر لكنها ترفض وتهرب بأبنها مرة أخرى، لكن بعد خروجها من المستشفى تتفاجأ بطردها من شقتها المستأجرة.

يذهب حكيم باشا إلى غراب (أحمد فهيم) ويحذره من الاتجار بالسلاح في بلده، لأنه سيكون سببا لإشعال فتنة الثأر والإرهاب، وسوف تريق دماء أهالي الصعيد، ولكن لم يسفر الحوار عن شيء.

تقرر دينا فؤاد، أن تسافر إلى قنا بصحبة ابنها، لتبحث عن حكيم باشا وتخبره أنها أنجبت، بينما تختتم أحداث الحلقة بانفجار لغم في سيارة حكيم باشا، بسبب حسد عمته (سلوى خطاب) له.

مسلسل حكيم باشا

يُعرض مسلسل حكيم باشا، للفنان مصطفى شعبان، في الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناتي CBC والحياة الفضائيتين، بمواعيد مختلفة على مدار اليوم.

وتعرض قناة CBC الفضائية، مسلسل حكيم باشا، يوميا الساعة 7:15 مساءً، ويعاد الساعة 3 عصرا، والساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

كما تعرض قناة الحياة الفضائية، مسلسل حكيم باشا، يوميا الساعة 9.30 مساءً، ويعاد الساعة 1:15 ظهرًا و9:30 صباحًا و2:30 صباحًا.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، تأليف محمد الشواف، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

أعمال مصطفى شعبان

أحدث أعمال الفنان مصطفى شعبان كان مسلسل «المعلم» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2024.

مسلسل «المعلم» بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.