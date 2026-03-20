قطر.. حريق في مخزن ببركة العوامر وفرق الإطفاء تحاول السيطرة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن الدفاع المدني يتعامل مع حريق اندلع في أحد المخازن بمنطقة بركة العوامر، وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت "سكاي نيوز"، أنه لم تُسجل أي إصابات، فيما تواصل فرق الإطفاء أعمال السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي ، يوم الخميس، أن الضرر جراء الهجوم الإيراني طال اثنتان من أصل 14 وحدة من وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال وواحدة من أصل اثنتين من منشآت تحويل الغاز إلى سوائل التابعة لنا في الهجمات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن إكسون موبيل الأميركية العملاقة للنفط هي الشريك في الوحدات المتضررة إذ تمتلك حصة 34% في وحدة الغاز الطبيعي المسال إس4 وحصة 30% في وحدة الغاز الطبيعي المسال إس6 بينما تمتلك قطر للطاقة الحصة المتبقية.

وأكد الكعبي "سنخسر 12.8 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات أي ما يُعادل 17% من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال".

وأشار إلى أنه الشركة قد نضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى خمس سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا والصين.

ستنخفض ‌صادراتنا ​من ‌المكثفات ⁠بنحو ​24% ⁠وغاز ⁠البترول ‌المسال ‌بنسبة ​13% ‌والنافتا ‌والكبريت ‌بنسبة ⁠6% لكل ⁠منهما ​والهيليوم ​بنسبة ​14%.