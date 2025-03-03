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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى يجب الصيام على الأطفال؟.. اعرف السن المناسبة

صيام الأطفال
صيام الأطفال
أحمد سعيد

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن السن الحقيقية لبدء صيام الأطفال، موضحا الأجر والثواب الذي يعود عليه وعلى والديه من وراء هذه العبادة الفاضلة.

وأوضح "ربيع"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن صيام الأطفال غير البالغين غير واجب، لكنه يُستحب تعويدهم عليه تدريجيًا ولكن من دون إجبار؛ حتى يصبح الصيام عادةً لهم عند البلوغ.

ونوه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الطفل إذا صام، فإنه يُؤجر هو ووالداه اللذان يعينانه على هذه العبادة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النية ركن أساسي في الصيام، وأن الصوم لا يصح إلا بها، موضحًا أن استحضار النية في القلب أو العقل من دون الحاجة إلى التلفظ بها كافٍ لصحة الصيام. 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مجرد الاستعداد للسحور أو التخطيط للصيام في اليوم التالي يُعد نيةً صحيحة، وأن تجديد النية يوميًا في رمضان أمر مستحب، ولكن من نوى الصيام للشهر كله من بدايته فتكفيه هذه النية، مشيرًا إلى أن تكرار النية يوميًا يزيد من الأجر والثواب.

فضل صيام رمضان

وعن سبب صيام شهر رمضان، قال إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، إن صيام رمضان عبادة عظيمة وقربة من أزكى القربات وطاعة من أجل الطاعات وحقيقة الإمساك عن المفطرات وترك الشهوات واتقاء المحرمات. 

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي، في خطبة  سابقة، أن من فضل فريضة الصيام تقوى الله عز وجل، وتهذيب النفس وتزكيتها من النقص والخلل، وحصول الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى.

وأشار إمام وخطيب المسجد النبوي، إلى أن الصوم عبادة من أفضل القربات وأجمل الطاعات وأعظم المثوبات، لافتا إلى أن الصيام عبادة الصابرين وزاد المتقين وذخر الفائزين، ويكفي أن الله قسم عمل ابن آدم إلى قسمين فجعل الصوم قسما مستقلا إضافة إلى لنفسه وجعل بقية أعماله قسما واحدا. 

واستشهد إمام المسجد النبوي، أنه عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.

واختتم خطبته بأن الصوم جنة ووقاية من النيران وعصمة من اقتراف المعاصي واتباع الشهوات والشيطان وللصائم فرحتان وله في الجنة باب يقال له الريان وأفضل الصيام أداء الركن الواجب بصيام شهر رمضان وأفضل صيام التطوع صيام شهر شعبان.

دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى صيام الأطفال الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى السن الحقيقية لبدء صيام الأطفال

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