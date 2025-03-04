زكاة الفطر 2025.. طريقة حسابها وتقديرها وموعد إخراجها

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن قيمة زكاة الفطر 2025 وموعد إخراجها ومن يجب عليهم إخراج زكاة الفطر 2025 وأهم الضوابط الشرعية والأحكام المتعلقة بزكاة الفطر.

قيمة زكاة الفطر 2025

وقالت دار الإفتاء، في بيان قيمة زكاة الفطر 2025 إن الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام 35 جنيهًا عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يتم حساب زكاة الفطر على أغلب قوت أهل البلد وهو "القمح في مصر" كما يجوز إخراجها نقودا ولا حرج في ذلك شرعا، ويجوز كذلك إخراجها من أول يوم رمضان.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام 30 جنيهًا عن اليوم الواحد لغير القادر على الصيام ولا يستطيع القضاء، منوهة أنه يجوز إخراج فدية الصيام لغير القادر على الصيام يومًا بيوم، أو مرةً واحدةً في أول الشهر أو في آخره أو بعده.

تقدير زكاة الفطر 2025

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء منشور توضح فيه طريقة تقدير زكاة الفطر 2025 وقالت: اعرف دار الإفتاء المصرية قدرت قيمة زكاة الفطر ازاي بطريقة سهله وبسيطة وميسرة ولغة عامية أيضا سهلة وبسيطة.

وتابعت: حسبناها على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكمان بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا، طيب سعر أردب القمح كام؟ دلوقتي سعره ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع.

كما تابعت: وأردب القمح فيه ١٥٠ كيلو، يبقى سعر الكيلو كام ١٣.٣٣ ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا، طيب والزكاة أد إيه في القمح (٢.٠٤ كيلو) يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ١٣.٣٣، يطلع الناتج ٢٧.١٩ جنيه مصري.

وأوضحت الصفحة أن دار الإفتاء قالت إنه ٣٥ جنيها يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشويه، و ٣٥ جنيها الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيها لو معاك ودخلك يسمح لك)، طيب أنا شايف إن ٣٥ جنيها قليل مش هتعمل حاجه، يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن ٣٥ جنيها ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر.

كما يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، لأن بعض الناس مفكره إن ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا، ونقول لهم: لأ طلعها فلوس وربنا يتقبل منك، كما يجوز إخراجها من أول رمضان لحد قبل صلاة العيد.