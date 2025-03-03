هل زكاة الفطر فرض على كل الجميع حتى الفقراء؟.. رد قاطع من المفتي

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجه بأهمية العمل على رفع الحرج عن الفقير في شهر رمضان .

وقال نظير عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " إسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النبي عندما شرع هذه الزكاة فرضها على الفقير والغني ".



وتابع نظير عياد :" زكاة الفطر فرض على الفقير والغني والهدف من ذلك جبر الخواطر وتأكيد على اهمية مراعاة الأخرين والتوسعة على الأخرين ".



وتابع نظير عياد :" لا حرج من تقديم زكاة الفطر في أول ايام رمضان".

وأكمل نظير عياد :" يمكن إخراج زكاة الفطر نقدا لأن هذا الأمر يحقق المقصد الرئيسي وقد تكون الأموال هناك حاجة لها بشكل أكبر ".



مفتي الجمهورية يدين وقف الاحتلال لدخول المساعدات

وفي سياق آخر، أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات القرار الصادر عن الكيان الإسرائيلي المحتل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في القطاع.



وشدِّد مفتي الجمهورية، على أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية جريمة إنسانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية والقوانين الدولية، التي تُوجب تقديم العون للمدنيين، لا سيما في أوقات الأزمات والصراعات.