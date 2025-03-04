عيار 21 مفاجأة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025 حيث يشهد سوق الذهب في مصر اهتمامًا كبيرًا من قِبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء، نستعرض أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الإثنين بالتعاملات المسائية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

سعر البيع: 4674 جنيها.

سعر الشراء: 4651 جنيها.

سعر الذهب عيار عيار 22 في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

سعر البيع: 4285 جنيها.

سعر الشراء: 4264 جنيها.

سعر الذهب عيار عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

سعر البيع: 4090 جنيها.

سعر الشراء: 4070 جنيها.

سعر الذهب عيار عيار 18 في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

سعر البيع: 3506 جنيهات.

سعر الشراء: 3489 جنيها.

سعر الذهب عيار عيار 14 في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

سعر البيع: 2727 جنيها.

سعر الشراء: 2713 جنيها.

سعر الذهب عيار عيار 12 في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

سعر البيع: 2337 جنيها.

سعر الشراء: 2326 جنيها.

سعر الأونصة في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

سعر البيع: 145387 جنيها.

سعر الشراء: 144676 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليومالثلاثاء 4-3-2025

سعر البيع: 32720 جنيها.

سعر الشراء: 32560 جنيها.

الأسعار العالمية للأونصة بالدولار

شهدت أسعار الأونصة عالميًا استقرارًا ملحوظًا حيث بلغت قيمتها 2888.00 دولار في التعاملات المسائية اليوم.