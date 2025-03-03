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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الماس وذهب.. أبرز مجوهرات النجمات في حفل الأوسكار 2025

اوسكار ٢٠٢٥
اوسكار ٢٠٢٥
ريهام قدري

في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، تألقت النجمات بمجوهرات فاخرة خطفت الأنظار، حيث كانت عقود الألماس الخيار الأبرز للعديد منهن.. إليكِ نظرة على بعض هذه الإطلالات المميزة:

سيلينا غوميز: اختارت سيلينا غوميز إطلالة كلاسيكية بفستان من رالف لورين، وزيّنته بعقد مذهل من بلغاري مصنوع من البلاتين، يحتوي على ماسة بقطع كمثري زنة 10 قيراط، بالإضافة إلى 18 ماسة مستديرة و228 حجر ألماس مقطوع بشكل متدرج.

زوي سالدانا: تألقت زوي سالدانا بفستان من سان لوران، وأكملت إطلالتها بعقد "Panthère Versatile" من كارتييه، المرصع بحجر زمرد زنة 10.10 قيراط في المركز، مع تفاصيل من العقيق الأسود والألماس.

ديمي مور: ارتدت ديمي مور فستانًا فضيًا مرصعًا بالكريستال من أرماني بريفيه، ونسقته مع مجوهرات ماسية من شوبارد، بما في ذلك أقراط متدلية مرصعة بأكثر من 17 قيراطًا من الألماس، وسوار عريض مزين بماسات زنة 20 و15 قيراطًا.

سكارليت جوهانسون: لفتت سكارليت جوهانسون الأنظار بعقد ألماسي ضخم من De Beers، تميز بماسة زنة 74 قيراطًا، ما أضفى لمسة فاخرة على إطلالتها.

ميشيل يوه: اعتمدت ميشيل يوه على صيحة المجوهرات الخلفية، حيث ارتدت عقدًا ماسيًا يتدلى على ظهرها، ما أضاف لمسة أنيقة ومبتكرة إلى إطلالتها.

تميز حفل الأوسكار هذا العام بتنوع تصاميم المجوهرات، حيث جمعت النجمات بين الكلاسيكية والابتكار، مما عكس ذوقهن الرفيع وقدرتهن على اختيار القطع التي تتناسب مع إطلالاتهن وتبرز جمالهن.

الأوسكار جوائز الأوسكار حفل توزيع جوائز الأوسكار

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