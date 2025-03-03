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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان يجدد دعمه وتأييده للقضية الفلسطينية

السفير عماد عدوي
السفير عماد عدوي
القسم الخارجي

جدد السودان موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا تأييده الكامل للإجماع العربي وضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وفقًا لما أعلنه مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عماد عدوي، وفقا لتصريحات تلفزيونية.

وأوضح عدوي أن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، شدد خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه العرب على تضامن السودان الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن السودان يقدر الجهود العربية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات.

وأضاف أن السودان يدعم أيضًا جهود جامعة الدول العربية وأجهزتها الرئيسية في دعم الاقتصاد الفلسطيني وقطاعات الدولة المختلفة، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار، مشددًا على أهمية التكاتف العربي لتعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، ووسط مطالبات عربية ودولية بضرورة وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، فيما تواصل الجامعة العربية جهودها لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود الفلسطينيين من خلال مبادرات تنموية تستهدف إعادة إعمار القطاعات المتضررة.

السودان القدس جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية حقوق الشعب الفلسطيني الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب السفير عماد عدوي

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