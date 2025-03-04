أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 في مصر

حافظ سعر الذهب في السوق المحلي اليوم، الثلاثاء 4 مارس 2025، على مستوياته المرتفعة لجميع الأعيرة، حيث شهدت بداية التعاملات ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، تأثرًا بزيادة الأسعار العالمية.

فقد سجل سعر الجنيه الذهب زيادة قدرها 280 جنيهًا، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 35 جنيهًا، وذلك بحسب آخر تحديث صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24: وصل إلى 4662 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 4080 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: سجل 3497 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: بلغ 32640 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا:

سجل سعر أوقية الذهب 2887 دولارًا.

أسعار المصنعية في محلات الذهب:

تتفاوت أسعار المصنعية في محلات الصاغة من محل لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة ما بين 30 و65 جنيهًا، وهذا يعتمد على نوع العيار والمحل الذي يتم الشراء منه، بالإضافة إلى اختلافات بين المحافظات. ولحساب سعر الذهب عيار 21 مع المصنعية والدمغة، يتم إضافة مبلغ يتراوح بين 100 و150 جنيهًا على سعر الجرام المعلن.

أسعار سبائك الذهب اليوم:

سبيكة ذهب وزن 1 جرام: 4662 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام: 11655 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 5 جرامات: 23310 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 10 جرامات: 46620 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 20 جرامًا: 93240 جنيهًا.

أونصة ذهب (31.1 جرام): 144988 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 50 جرامًا: 233100 جنيه.

سبيكة ذهب وزن 100 جرام: 466200 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف من محل لآخر نظرًا لاختلاف المصنعية والدمغة، كما أن السوق المحلي يتأثر بالتقلبات العالمية في أسعار الذهب.