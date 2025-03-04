معسكر مغلق لـ منتخب ناشئي اليد استعدادا لمواجهتي البرتغال وإسبانيا

دخل منتخب الناشئين لكرة اليد في معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا لخوض وديتي إسبانيا والبرتغال خارج الديار في إطار خطة الإعداد لخوض بطولة العالم .



ويلتقي منتخب مصر وديا مع البرتغال وإسبانيا يومي 12 و 13 مارس الجاري .



ويخوض منتخب الناشئين مجموعة من المباريات الودية القوية خلال الفترة المقبلة تبدأ بمواجهتي البرتغال وإسبانيا لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض مونديال الناشئين.



وتقام بطولة العالم للناشئين في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.



كان اتحاد كرة اليد بقيادة خالد فتحي أعلن اعتماده خطة إعداد منتخب الناشئين مؤكدا دعمه وثقته الكاملة في الجهاز الفني بقيادة المدرب المخضرم طارق محروس واللاعبين .