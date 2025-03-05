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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يؤثر استخدام معجون الأسنان على الصيام؟.. الإفتاء تجيب

استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام
استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام
شيماء جمال

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، ردا على سؤال "ما حكم استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام؟ انه يجوز استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان للصائم، بشرط عدم تسرب المعجون أو الماء إلى حلق الصائم.


وكشف فى فتوى له عن أن وجود أثر معجون الأسنان في فم الصائم لا يؤثر على صومه، ولكن عليه أن ينظف فمه جيدا تحرزا من وصول شئ منها إلى الحلق.

وأشار الى ان استخدام السواك لتنظيف الفم والأسنان لا حرج فيه شرعًا، بل هو أمر مستحب، خاصة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم أو عند تغير رائحة الفم، حيث يُعد وسيلة عظيمة للمحافظة على نظافة الفم والصحة العامة.

هل يجوز استعمال السواك أثناء الصيام؟

 قالت دار الإفتاء أنه يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم وعند تغير الفم.

ونوهت ان الإمام الشافعي كره استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن «خُلُوف فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» رواه أحمد، وهذا معنًى حسنٌ إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح وكذلك الحال في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، بشرط أن ينقِّيَ الفمَ بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت.

وأوضحت أن من السنن المؤكَّدة في حقِّ الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفضَّل أن يستعمله كلما دعت الحاجة إلى استعماله.

وذكرت الإفتاء ان من الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتُها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة؛ كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال.

الصيام السواك استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام استعمال السواك أثناء الصيام

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