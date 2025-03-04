أخبار التوك شو | الرئيس السيسي: مصر تتصدى لمخطط التهجير تتصدى إيمانًا بموقفها التاريخي.. تفاصيل طقس اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى.

الرئيس السيسي: مخطط التهجير تتصدى له مصر إيمانًا بموقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان الحرب على قطاع غزة استهدفت تدمير سبل الحياة، مشيرا إلى أنه وسعت بقوة السلاح لتهجير سكان غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية، أن مخطط التهجير تتصدى له مصر ايمانا بموقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني حتى نرفع الظلم عنه ولا نشارك فيه.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الظروف الغير إنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واضحة، مؤكدا أنه كنت على موقفي الداعم لقوة الشعب الفلسطيني الذي ضرب مثالا للصمود والتضحية.

ملك البحرين: نؤكد رفضنا لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.. ونشيد بمبادرة مصر بشأن غزة

قدم الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الاستثنائية لاستضافة وعقد القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين .

وقال حمد بن عيسى في كلمته وقال الرئيس السيسي في كلمته في القمة العربية الطارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، :" يسرني الترحيب بوجود أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية والرئيس اللبناني جوزيف عون ".

وتابع حمد بن عيسى :" نحن على ثقة بان التمسك بمسار السلام الدائم والشامل هو الإطار الضامن كي ينال الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة استنادا لحل الدولتين ".

خبير يوضح كيف يؤثر إدراج العملات المشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي



أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن العملات الرقمية المشفرة تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي.

وأوضح أن هذه العملات لا تعمل من خلال البنوك المركزية العالمية، بل تعتمد على المضاربات التي تقودها مجموعات منظمة، مثل عصابات غسل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح، مما يجعلها تهدد استقرار النظام المالي العالمي.



الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني بمقر انعقاد القمة العربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قبل انعقاد القمة العربية غير العادية بشأن القضية الفلسطينية.

وعرضت القناة الأولى فيديو لـ استقبال الرئيس السيسي لـ الوفود المشاركة بالقمة العربية غير العادية، بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

الرياض وبيروت يؤكدان على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية

أكدت المملكة العربية السعودية ولبنان، أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وجاء خلال البيان التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ويؤكد الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية كافة .

وشدد البيان ، على أهمية تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية.



منجي بدر: إغراق السوق استراتيجية غير مشروعة

قال منجي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، إن إغراق السوق استراتيجية غير مشروعة، تقوم بها بعض الشركات والدول عن طريق تصدير منتجاتها داخل أسواق معينة، بأسعار أقل من تكلفتها أو سعرها في المنشأ.



وأضاف منجي بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاستحواذ على السوق وإخراج المنافسين المحليين.

نبيه بري: إعادة الإعمار يجب أن تكون أولوية.. ونسعى للحصول على الدعم الدولي

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قال إن الاحتلال يعيد إنشاء شريط حدودي جديد في الجنوب، ما يعني عمليا إقامة منطقة محتلة جديدة على الحدود.



وأضاف: “نراقب تحركات الاحتلال في الجنوب ولن نسمح بفرض واقع جديد على الأرض، ولن نقبل بأي محاولات لمقايضة المساعدات وإعادة الإعمار بشروط سياسية أو عسكرية”.

ولفت إلى أن “إعادة الإعمار يجب أن تكون أولوية، ونسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط في الحقوق السيادية”.



أمطار متفرقة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم 4 مارس 2025

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يساهم في حدوث تقلبات جوية ملحوظة، تتراوح بين سقوط أمطار متفاوتة في الشدة على عدة مناطق، ووصولها إلى القاهرة الكبرى مع تقدم الساعات.

وأوضحت الهيئة أن هذه التغيرات الجوية قد تؤدي إلى بعض الاضطرابات، ما يستدعي استعداد المواطنين واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

تفاصيل الحالة الجوية

تتوقع الهيئة أن تكون الأمطار اليوم متوسطة الشدة على بعض المناطق الشمالية والغربية، وتشمل:

أسعار العملات الأجنبية والعربية الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 مارس

في متابعة مستمرة لأسعار العملات الأجنبية في السوق المصري، يقدم "صدي البلد" تحديثا لحظيا لأسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، وذلك بما يتماشى مع تحركات السوق المصرفي.

ويشمل التحديث اليومي أسعار العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، بالإضافة إلى العملات العربية مثل الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، التي تعتبر من العملات الأكثر تداولًا في السوق المصري، خاصة للمسافرين والتجار.

ونستعرض الأسعار في السطور التالية :

سعر الدولار الأمريكي اليوم:

سجل الدولار الأمريكي نحو 50.6 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 50.7 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم:

سجل اليورو الأوروبي نحو 52.53 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 53.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم:

سجل الجنيه الإسترليني نحو 63.65 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 64.26 جنيه للبيع.