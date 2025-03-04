هالة صدقي: من حق مي عمر على زوجها المخرج محمد سامي الدعم والمساندة

ردت الفنانة هالة صدقي على أقاويل البعض بأن المخرج محمد سامي يفرض زوجته مي عمر على الجمهور ويجاملها على حساب الفنانين الآخرين قائلة أنها عملت معها مرتين في مسلسل عفاريت عدلي علام وفيلم آخر ديك في مصر.

وتابعت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا لبعض"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد" قائلة: "من حق مي عمر على زوجها المخرج محمد سامي يقف جنبها ويدعمها ومش من الطبيعي أنها متشتغلش مع زوجها، كمان هي بتلاقي نفسها معاه.. أنا بعد العمر ده كله بحب الشغل مع محمد سامي.. فما بالك بمراته !؟".

وأشارت هالة صدقي، إلى أن الفنانة مي عمر موهوبة ومحمد سامي يعرف جيداً يوجهها بالطريقة التي تتناسب معها، ويستثمر موهبتها على قدر الإمكان، مردفة أنها تنضج فنياً في كل عام.



وأشارت هالة صدقي، إلى أن المخرج محمد سامي لا يقل أهمية عن المخرجين الراحلين عاطف الطيب ويوسف شاهين، وهو شخص غير ديكتاتوري ولكنه يهتم بتفاصيل العمل في كل كبيرة وصغيرة، ويريد أن يخرج المسلسل في أبهى صورة من العامل إلى الفنان، ولكنه أحياناً يتعصب مثل باقي البشر لأن لا يجد الشخص على نفس القدر الذي يريده".

واختتمت هالة صدقي حديثها عن المخرج محمد سامي قائلة: "هو بيتضايق وبيحب الحاجة بتبقى مظبوطة 10 على 10 وبيحترم مواعيده وشغله، وعاوز الفنان اللي واقف قدامه يكون مذاكر وحافظ دوره قبل ما ييجي اللوكيشن"، مردفة أنه طلب من فنانة أن تقوم بإزالة "المانكير" كونه لم يكن موجود في المشهد السابق رغم أنه قام بتصويره منذ شهرين ولكنه يتذكر كل كبيرة وصغيرة.