كيا بيكانتو هاتشباك بـ 350 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من الطرازات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

كيا بيكانتو موديل 2011

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا بيكانتو موديل 2011 ، وتنتمي بيكانتو لفئة السيارات الهاتشباك .

- مواصفات كيا بيكانتو موديل 2011 الخارجية

كيا بيكانتو موديل 2011

تمتلك سيارة كيا بيكانتو موديل 2011 من الخارج تصميم أنيق وعصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية .

- محرك كيا بيكانتو موديل 2011

كيا بيكانتو موديل 2011

تحصل سيارة كيا بيكانتو موديل 2011 علي قوتها من محرك سعة 1100 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة كيا بيكانتو موديل 2011 الداخلية

كيا بيكانتو موديل 2011

تحتوي مقصورة سيارة كيا بيكانتو موديل 2011 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

- سعر كيا بيكانتو موديل 2011

كيا بيكانتو موديل 2011

تباع سيارة كيا بيكانتو موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة .