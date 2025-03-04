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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصراعات التجارية تعزز من الطلب على الذهب

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن مع اندلاع صراعات تجارية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على أكبر ثلاثة اقتصاديات في العالم، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4130 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، لتسجل مستوى 2919 دولارًا.


وأضاف، إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4720 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3540 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2754 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33040 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4050 جنيهًا، واختتم عند مستوى 4090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 33 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2858 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2891 دولارًا.
في حين دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 % على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ اليوم، كما ضاعف الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و15 % على بعض الواردات الأمريكية اعتبارًا من 10 مارس وسلسلة من القيود الجديدة على الصادرات للكيانات الأمريكية المعينة.
قال، إمبابي، إن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، دفع الأسواق لحالة من المخاوف من تداعيات قيام حرب تجارية، وعزز من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
جاء الارتفاع الأخير بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين جارية، حيث كانت الأسواق لا تزال تشكك يوم الاثنين فيما إذا كان الرئيس ترامب سيسمح بتمديد تطبيق التعريفات الجمركية على أساس الجهود التي تبذلها البلدان لتلبية مطالب إدارة ترامب، وأمضى الرئيس ترامب قدمًا في فرض التعريفات الجمركية الملتزمة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وفي الوقت نفسه، رفضت كندا والصين بالفعل فرض تعريفات جمركية أحادية الجانب من الولايات المتحدة، وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن كندا ستفرض تعريفات جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية اعتبارًا من اليوم إذا دخلت التعريفات الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ. 
وجاء في البيان: "ستبدأ كندا بتعريفات جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الأمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي اعتبارًا من يوم الثلاثاء"، بينما ستدخل التعريفات الجمركية على منتجات أخرى بقيمة 125 مليار دولار كندي حيز التنفيذ في غضون 21 يومًا.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 15٪ على واردات المنتجات الزراعية الرئيسية، بما في ذلك الدجاج ولحم الخنزير وفول الصويا ولحوم البقر من الولايات المتحدة. قالت الوزارة إن التعريفات الجمركية المعلنة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 مارس.
أشار، إمبابي، أن الأسواق الدولية تشهد تزايد في الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعي يونيو وسبتمبر، ما يعزز من قوة الذهب.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير.
أضاف، أن صدور أي بيانات تكشف عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي من شأنها أن تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.
وكشفت سلسلة من البيانات الأمريكية الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما يثير المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم ربما يتجه نحو الركود التضخمي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير التوظيف ADP المقرر صدوره يوم الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة للحصول على أدلة على مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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