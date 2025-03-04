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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. أخر تحديث

الذهب اليوم في مصر
الذهب اليوم في مصر
محمد غالي

يحث عدد كبير جدا من المواطنين وخاصة المقبلين علي الزواج وراغبي الاستثمار في المعدن الأصفر، عن سعر الذهب اليوم في مصر، والذي شهد تغيرات كثيره خلال الفترة الماضية، بسبب اعتبار الذهب الملاذ الأمن في الحفاظ على قيمة الاموال في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنه.  

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الذهب يأتي بعدة عيارات، أبرزها عياريي  21 و 18  حيث تختلف الأسعار حسب نسبة نقاء الذهب في كل عيار، والذي يجعلها تشهد تفاوت في الأسعار في محلات الصاغة، ويضاف إلى السعر تكلفة المصنعية، التي تختلف بحسب نوع المشغولات الذهبية.  

أسعار الذهب الأن في مصر  

اسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم  اخر تحديث

عيار 24  
سعر البيع: 4720 جنيه  
سعر الشراء: 4697 جنيه  

عيار 22  
سعر البيع: 4327 جنيه  
سعر الشراء: 4306 جنيه  

عيار 21  
سعر البيع: 4130 جنيه  
سعر الشراء: 4110 جنيه  

عيار 18  
سعر البيع: 3540 جنيه  
سعر الشراء: 3523 جنيه  

عيار 14  
سعر البيع: 2753 جنيه  
سعر الشراء: 2740 جنيه  

عيار 12  
سعر البيع: 2360 جنيه  
سعر الشراء: 2349 جنيه  

الأونصة 
سعر البيع: 146,809 جنيه  
سعر الشراء: 146,098 جنيه  

الجنيه الذهب  
سعر البيع: 33,040 جنيه  
سعر الشراء: 32,880 جنيه  

الأونصة بالدولار: 2,924.30 دولار  

الفرق بين عيارات الذهب قبل الشراء

عيار 24: الذهب النقي بنسبة 99.99%، ويتميز بلونه اللامع ونعومته.  
عيار 21: يحتوي على 87.5% ذهب والباقي معادن أخرى مثل النحاس والفضة، وهو الأكثر تداول في السوق المصري.  
عيار 18: يحتوي على 75% ذهب، ويتميز بصلابته، مما يجعله مناسبا لصناعة المشغولات الذهبية.  

تكلفة مصنعية الذهب في مصر 

تختلف تكلفة المصنعية وفقا لنوع الذهب وجودة التصنيع، وتقدر كالتالي:-  
المشغولات الذهبية الجديدة: بين 170 و200 جنيه للجرام.  
الذهب المستعمل: يبدأ من 35 جنيها للجرام، وفقا لحالته ونقاء العيار.  

سعر الجنيه الذهب اليوم  

يعد الجنيه الذهب من أكثر أشكال الاستثمار في الذهب، حيث يزن 8 جرامات من عيار 21، ويتميز بانخفاض تكاليف المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى، مما يجعله افضل حل للراغبين في الادخار والاستثمار.  

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

  يتأثر سعر الذهب محليا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:  
السعر العالمي للذهب: الذي يتغير للحالة الاقتصاد العالمي.  
سعر الدولار مقابل الجنيه: حيث يتم استيراد الذهب بالدولار، وأي تغير في سعر الصرف ينعكس مباشرة على السعر المحلي.  
مستوى العرض والطلب: فترتفع الأسعار في مواسم الزواج والمناسبات الكبرى.  
الأوضاع الاقتصادية والسياسية: إذ تؤثر القرارات الحكومية والمتغيرات الاقتصادية على حركة الأسعار بالسوق المحلية.  

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة 

 مع توقعات باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم عالميا، قد نشهد استقرار أو انخفاض طفيف في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، ما لم تاتي مستجدات في الأسواق العالمية تؤدي إلى تقلبات سعرية جديدة.  

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