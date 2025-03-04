يستعرض “صدى البلد” لقرائه، أسعار الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء، 4-3-2025، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايز توداي".

سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية

سجّل سعر الذهب في السعودية عيار 24 حوالي 345.25 ريال سعودي.



سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 حوالي 302.00 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في السعودية

وصل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 259.00 ريالا سعوديا.



سعر الذهب عيار 14 اليوم في السعودية

وسجّل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 الأقل فئة حوالي 201.50 ريال سعودي.



سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية لحوالي 2416.75 ريال سعودي.

سعر الأونصة في السعودية

بلغ سعر الأونصة في السعودية حوالي 10738.50 دولار أمريكي.