لو معاك 100 ألف جنيه .. احسب الفوايد من شهادات البنك الأهلي بالعائد الشهري

يبحث الكثير من المصريين عن شهادات البنك الأهلي ذات العائد المرتفع لاستثمار أموالهم خاصة وان هذه الشهادات تمنح عائد شهري أو سنوي تساعد في تحسين الظروف المعيشية الحالية .

شهادات البنك الأهلي مختلفة ومتنوعة وتناسب جميع الفئات ، وهناك العديد من شهادات الإدخار في البنك الأهلي تمنحك عائد شهري حسب رغبتك وحسب قيمة المبلغ الذي ستقوم بإيداعه لربط الشهادة .



وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز شهادات البنك الأهلي ذات العائد المرتفع ..

1-الشهادة البلاتينية السنوية



وهي الأكثر تداولا و طلباً في البنك خاصة وانها تتيح منح عائد شهري لمدة عام واحد

وتقدم الشهادة البلاتينية السنوية عائدًا شهريًا بنسبة 23.5%، بينما يصل العائد السنوي إلى 27%

فإذا كنت ترغب في استثمار مبلغ مالي، يمكنك شراء شهادة بلاتينية بـ100 ألف جنيه مثلا، وستحصل على عائد شهري قيمته ١٩٥٨ جنيه، أو العائد السنوي وستكون قيمته ٢٧ ألف جنيه .

شهادة البنك الاهلي

٢- الشهادة البلاتينية المتدرجة - ٣ سنوات

ميزة هذه الشهادة أنك تستطيع الحصول على عائد متغير خلال مدة ٣ سنوات ويكون أعلى عائد في السنة الأولى ثم يقل تدريجياً ،، ففي السنة الأولى تحصل على عائد شهري قيمته ٢٦٪؜ او سنوي قيمته ٣٠٪؜

اما في السنة الثانية يقل العائد ليصبح شهريا بنسبة ٢٢٪؜ و سنويا ٢٥٪؜

اما في السنة الثالثة يقل مرة أخرى ليصبح شهرياً ١٨٪؜ و سنويا ٢٠٪؜



شهادة البنك الاهلي

٣- الشهادة البلاتينية اليومية



‎توفر 23% عائدًا يوميًا لمدة 12 شهرًا، مع إمكانية سحب الفوائد بشكل منتظم، مما يمنح العملاء سيولة مالية مستمرة.

4-شهادة أمان المصريين

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه، والحد الأقصى 2500 جنيه.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

نسبة العائد: 13%

لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.





مميزات شهادات البنك الأهلي

تتيح كل شهادات البنك الأهلي للإدخار ميزة إمكانية شراء الشهادة من أول ألف جنيه وحتى مضاعفاتها، أي يمكن لأي شخص من أي فئة ادخار أي مبلغ حتى لو ألف جنيه فقط .

ما هي أعلى فائدة في البنك الأهلي حالياً؟



ونظراً للإقبال الكثيف على شهادات البنك الأهلي ، فأصبحت الشهادة البلاتينية السنوية هي أعلى فائدة في البنك الأهلي حالياً.

وتصل نسبة الفائدة من الشهادة البلاتينية السنوية 27% تحصل عليها في نهاية العام من إيداع المبلغ، أو 23.5 % عائد بشكل شهري ، وتصل قيمة العائد حسب المبلغ الذي تم إيداعه.