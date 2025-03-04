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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شادي الكومي: رؤية الرئيس السيسي ترسم مسارًا لتحقيق السلام العادل بالمنطقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ولاء عبد الكريم

قال شادي الكومي، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجمالية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة العطارة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في القمة العربية، حملت رؤية واضحة لإنهاء الصراع في المنطقة، ووضع أسس سلام عادل وشامل يستند إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مصر دائمًا ما كانت داعمة للقضية الفلسطينية وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم الذي يتعرض له.

وأوضح "الكومي" أن الرئيس السيسي وجّه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، تؤكد أن الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، التي تُعد جوهر الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد أمين تنظيم مستقبل وطن بالجمالية، أن تأكيد الرئيس السيسي على رفض مصر لأي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني، يعكس الموقف المصري الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن العدوان المستمر على قطاع غزة يمثل جريمة إنسانية تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقفه فورًا.

وأضاف الكومي أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية أو عبر تقديم المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن التحركات المصرية الداعمة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، تأتي كخطوة عملية للحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع محاولات تصفيتها.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة تعكس الإرادة المصرية في حشد الجهود الدولية لإنهاء العدوان الإسرائيلي، ووقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لفرض قرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

ووجه شادي الكومي التحية للشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدًا أن صموده هو مفتاح استعادة الحقوق المسلوبة، وأن مصر ستظل داعمة له في جميع المحافل الدولية حتى ينال حريته ويستعيد كامل حقوقه المشروعة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطنية القاهرة التجارية العطارة

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