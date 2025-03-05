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قمة فلسطين.. وزير الخارجية: قادرون على إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة فلسطين.. وزير الخارجية: قادرون على إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات

وزير الخارجية
وزير الخارجية
ناصر السيد

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" يعالج المأساة في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية في تصريحات لفضائية "العربية"، إن القمة العربية قدمت حلا بديلا عمليا كما طلبت الولايات المتحدة.

وأشار عبد العاطي، إلى أن ما تم الاتفاق عليه حلا عمليا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدا القدرة على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك بيئة مواتية تسمح بتنفيذ خطة إعمار غزة، وضرورة وجود استدامة وقف إطلاق النار.

ولفت وزير الخارجية إلى أن إدارة غزة بعد الحرب يجب أن تكون لشخصيات فلسطينية مستقلة، وهناك تفاهم وتوافق حول الأسماء المقترحة لإدارة غزة.

وأشار إلى أنه ستكون هناك زيارات لعدة عواصم؛ لشرح خطة الإعمار بشكل تفصيلي.

وعقدت في القاهرة، مساء الثلاثاء قمة عربية غير عادية حملت اسم "قمة فلسطين"؛ لعرض الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، ووقف المخطط الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

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