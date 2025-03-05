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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بما يقارب الـ3 ملايين دولار.. سيارة لامبورجيني مستعملة للبيع بسعر خيالي

لامبورجيني
لامبورجيني
عزة عاطف

قبل أن تُبهر لامبورجيني العالم بطراز Revuelto الهجين، كانت البداية مع Sián FKP 37 في عام 2021، وهي أول تجربة هجينة للشركة مزودة بنظام كهربائي بقوة 48 فولت. 

وعلى الرغم من أن هذا النظام كان أقل تعقيدًا من النظام الهجين الإضافي في Revuelto، إلا أن Sián تفوقت في الأداء بقوة 819 حصانًا متريًا، مما جعلها الأقوى بين سيارات لامبورجيني الإنتاجية آنذاك.

لم تكن Sián مجرد سيارة عالية الأداء، بل لعبت دورًا رئيسيًا في رسم ملامح التصميم المستقبلي لعلامة لامبورجيني، حيث أثر مظهرها الثوري على طرازات مثل Revuelto وTemerario. 

واليوم، تُعرض لامبورجيني واحدة من أندر نسخها للبيع عبر مزاد Bring A Trailer، وهي نسخة كوبيه قطعت مسافة 63 ميلاً فقط.

سيارة مستعملة بسعر مليوني دولار

وعلى الرغم من أن السيارات الفائقة منخفضة الأميال ليست بالأمر النادر، حيث غالبًا ما يحتفظ بها جامعو السيارات لهدف الاستثمار أو العرض في الفعاليات، إلا أن ندرة Sián تجعلها حالة استثنائية. 

فقد أنتجت لامبورجيني 63 وحدة فقط من هذا الطراز، ما يعني أن قيمتها تبقى مرتفعة بغض النظر عن المسافة التي قطعتها.

وتم عرض هذه النسخة للبيع بسعر ابتدائي 500 ألف دولار، لكنه ارتفع سريعًا إلى 1.1 مليون دولار، مع بقاء 10 أيام في المزاد. 

ووفقًا لوثائق السيارة، فإن سعرها الأساسي عند إطلاقها كان 2.641 مليون دولار، بينما أضاف المالك الأول حزمة ألياف الكربون بقيمة 105 آلاف دولار، وطلاء مخصص بنفس السعر، ومقصورة داخلية جلدية من بولترونا فراو مقابل 19,728 دولارًا، مما رفع إجمالي التكلفة إلى 2.9 مليون دولار. 

وبالتالي، يراهن التاجر الذي يعرضها حاليًا على استمرار ارتفاع السعر خلال فترة المزاد.

هل يمكن أن تصل Sián إلى 3 ملايين دولار؟

تسعير السيارات النادرة عملية معقدة تخضع لعوامل عديدة، منها الطلب والتفضيلات الشخصية للمشترين. وتأتي هذه النسخة بلون Verde Triton الأخضر غير اللامع، مع عجلات ذهبية ولمسات مكثفة من ألياف الكربون، ما يجعلها جذابة لعشاق لامبورجيني. 

ومع ذلك، فإن بعض السيارات ذات الإنتاج المحدود لم تحقق أرباحًا ضخمة مؤخرًا، حيث فشلت سيارة Lamborghini Countach LPI 800-4 موديل 2022 بعد قطع مسافة 66 ميلاً في تجاوز حاجز 1.8 مليون دولار، رغم أن سعرها الأصلي كان 2.75 مليون دولار.

إذا استمرت العروض في الارتفاع، فقد نرى Sián FKP 37 تُباع بثلاثة ملايين دولار، لكن السوق قد لا يكون بنفس الحماس كما كان في السابق. زالأيام القادمة ستحدد ما إذا كانت هذه الأيقونة النادرة ستصبح صفقة رابحة أم مجرد استثمار آخر يخضع لمتغيرات السوق.

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