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وزير الصحة يبحث مع سفير أرمينيا تصدير الأدوية المصرية لبلاده
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع سفير أرمينيا تصدير الأدوية المصرية لبلاده

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،  أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون في المجال الصحي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء شهد مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، حيث رحب الوزير بالسفير الأرميني، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، وحرص الحكومتين على توسيع الشراكات الصحية بما يخدم مصالح الشعبين.

تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين

وأوضح عبدالغفار أن المباحثات تطرقت إلى إعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين، بعد تحديثها بما يواكب المتغيرات الحالية، بالإضافة إلى بحث مجالات التدريب وتبادل الخبرات الطبية.

وفيما يتعلق بقطاع الأدوية واللقاحات، ناقش الطرفان إمكانيات تصدير الأدوية المصرية إلى أرمينيا، وعقد اتفاقيات ثنائية في هذا الصدد، كما تم توجيه  دعوة لزيارة هيئة الدواء المصرية، بهدف  التعرف و تسهيل إجراءات تسجيل وتصدير المستحضرات الدوائية، لا سيما من خلال شركة "فاكسيرا"، وفي هذا السياق، وجه الوزير بإعداد زيارة ميدانية للسفير الأرميني لمصانع الأدوية المصرية، للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية المتقدمة في مجال التصنيع الدوائي.

كما تناول اللقاء بحث الخطوات التي اتخذتها أرمينيا في مجال التأمين الصحي، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، وفي هذا الشأن، وجه الوزير بدعوة مجموعة عمل من التأمين الصحي بأرمينيا  لزيارة مصر، للاطلاع على آليات التشغيل والتحديات التي واجهتها المنظومة المصرية، وكيفية التعامل معها.

وفي سياق متصل، تم التباحث حول تنظيم زيارة لمجموعة من  مصنعي الدواء والعاملين في المجال الصحي المصريين إلى أرمينيا في يوليو المقبل، بهدف استكشاف فرص التعاون بين الشركات والمراكز الطبية في البلدين، وتعزيز الاستثمارات الصحية المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير الأرميني عن تطلعه لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات تصنيع وتوطين الأدوية، والتدريب الطبي، وتبادل الخبرات، كما نقل دعوة رسمية من وزيرة الصحة الأرمينية للدكتور خالد عبدالغفار، لزيارة أرمينيا، بهدف توسيع مجالات التعاون الصحي المشترك.

حضر اللقاء الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة لشؤون الصيدلة، والدكتورة هبة علي، رئيس قطاع العمليات بشركة فاكسيرا، والدكتورة بسمة إسماعيل، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بشركة فاكسيرا.

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