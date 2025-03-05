محافظ الدقهلية: قافلة لبيع اللحوم بسعر 260 جنيها للكيلو بمركزي المنصورة والسنبلاوين

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء عمل قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة اليوم الاربعاء، بمركزي المنصورة والسنبلاوين، ومدينة محلة دمنة، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين.

وقال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع رؤساء مركزي المنصورة والسنبلاوين، ورئيس مدينة محلة دمنه، فإن سيارات اللحوم تبيع بسعر 260 جنيه للكيلو، ابتداءا من اليوم الأربعاء، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، والسيارات تتواجد، أمام مسجد الرفاعي بمحلة دمنة، وأمام الوحدة المحلية بمنية محلة دمنه، وأمام الوحدة المحلية ببرهمتوش .