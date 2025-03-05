قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان | تفاصيل
قرار عاجل من التموين بمناسبة رمضان | خصومات للمواطنين في جميع المحافظات.. تفاصيل
الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
تحذير عاجل من هيئة الدواء.. يجب تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار
الوزراء يوافق على العفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الفطر
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
كندا: ترامب يريد تدمير اقتصادنا.. وسنرد بالمثل
بعد فوز الزمالك على إنبي| جدول الدوري المصري.. وترتيب الهدافين
صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير
مفيدة شيحة تهاجم مسلسلات رمضان: إيه كم الانحطاط وقلة الأدب دي
بن شرقي وجراديشار وأبوعلي.. هجوم ناري متوقع للأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
صراع الصدارة.. جدول ترتيب بطولة الدوري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتلكأ في تنفيذ الشق الإنساني باتفاق وقف إطلاق النار

فلسطين
فلسطين
البهى عمرو

قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يتلكأ في تنفيذ البروتوكول الإنساني الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الدقران خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن من خرجوا للعلاج خارج غزة لم تتجاوز نسبتهم 25% من النسبة المفترض خروجها، مؤكدا أنه يجب الضغط على الاحتلال لتنفيذ الشق الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع أن عددا كبيرا من المرضى فارق الحياة بسبب عدم الخروج للعلاج خارج غزة، كما أن معظم سكان قطاع غزة يبيتون في خيام مهترئة بسبب عدم وفاء الاحتلال بالتزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد متحدث الصحة الفلسطينية أنه "لا يوجد لدينا مخزونات طبية في قطاع غزة ومعظم المستشفيات تعمل بشكل جزئي".

دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني المحتل ومن يستطيع من أهالي الضفة الغربية المحتلة، إلى الحشد الواسع والنفير في أيام رمضان المباركة ولياليه، والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة علي لسان القيادي بها ماجد أبو قطيش: “نؤكد أهمية الاعتكاف في باحات المسجد الأقصى، والتصدي لقيود الاحتلال التي يفرضها على المصلين تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، واستكمالا للحرب الصهيونية التهويدية على المسجد من حكومة الاحتلال وجماعات الهيكل المتطرفة”.

وأضاف: “نشدد على ضرورة ديمومة الحشد والرباط واستنهاض الهمم وكل الطاقات في هذا الشهر الفضيل لتجديد العهد مع مسجدنا المبارك، والتأكيد على إسلامية المسجد وأنه حق خالص للمسلمين دون غيرهم”.

وتابع: “دعوة الرباط في الأقصى ينبغي أن تكون مستمرة، ويجب على كل من يستطيع الوصول للأقصى المحافظة على التواجد الدائم فيه، وعدم الرضوخ لقرارات الاحتلال وسياساتها الهادفة لترك المسجد وحيدا”.

وزاد: “إن الاحتلال ومع بدء شهر رمضان صعّد من سياسة الإبعاد والاعتقال للمرابطين وملاحقة رواد المسجد الأقصى والتضييق عليهم وتقييد المخالفات بحق مركباتهم وتهديدهم، في محاولة يائسة لتفريغ المسجد”.

وختم تصريحاته قائلا: “إن شعبنا كما تصدى للاحتلال وانتصر عليه في معركة البوابات سينتصر عليه، وسيبقى حاضرا على الأرض وفي المسجد، فشعبنا المؤمن بطوفان الأقصى ومقاومته التي نهضت في أقدس المعارك نصرة لمقدساتها، قادر على أن يتصدى لهذه الحكومة والجماعات المتطرفة وقادر على الانتصار عليها ورد كيدها مهزومة بإذن الله”.

فلسطين قطاع غزة غزة الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

موجة غير مستقرة تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات من أمطار غزيرة بهذه المحافظات

الزمالك

ضربة ثلاثية للزمالك.. الجهاز الطبي يكشف موقف المصابين بعد الانتصار على إنبي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

الطفل المعين في في الخدمة السرية الأمريكية

ترامب يُعين طفلًا عمره 13 عامًا عميلًا في الخدمة السرية الأمريكية

محمد سامي - الفنان طارق لطفي

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح راجع نفسك

سكن كل المصريين 5

كل ما تريد معرفته عن أسعار فائدة التمويل العقاري وموعد إعلان النتيجة لشقق "سكن كل المصريين 5"

صورة أرشيفية

التعليم تعلن حاجتها لـ25 ألف معلم لغة عربية 2025 |الشروط وخطوات التقديم

ترشيحاتنا

ارشيفي

أمريكا توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

صورة أرشيفية

رئيس أركان الإحتلال الجديد يتعهد بمواصلة الحرب على غزة

إسبانيا

وزير الخارجية الإسباني: نرحب بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

بالصور

رخيص وموفر.. طريقة عمل البانيه الكداب بدون لحوم

طريقة عمل البانيه الكداب
طريقة عمل البانيه الكداب
طريقة عمل البانيه الكداب

خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة

خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة
خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة
خبز الشعير لمرضى السكري.. وصفة صحية ولذيذة

تحذير في رمضان.. 5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا

5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا
5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا
5 فئات يجب أن تتجنب تناول المكسرات فورًا

أطعمة خطيرة على السحور.. ترفع الكوليسترول والسكر! رقم 3 سيصدمك

أطعمة خطيرة على مائدة السحور..ترفع الكوليسترول والسكر في آنٍ واحد! رقم 3 سيصدمك
أطعمة خطيرة على مائدة السحور..ترفع الكوليسترول والسكر في آنٍ واحد! رقم 3 سيصدمك
أطعمة خطيرة على مائدة السحور..ترفع الكوليسترول والسكر في آنٍ واحد! رقم 3 سيصدمك

فيديو

محمد رمضان ورامز جلال

مقارنة ظالمة.. ماذا قال محمد رمضان عن رامز إيلون مصر

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

رنا سماحة

عايزاه أرجل مني .. رنا سماحة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

المزيد