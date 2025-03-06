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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين جيلي جى إكس 3 برو وشيرى تيجو 4 برو 2025

مقارنة بين جيلي جى اكس ٣ برو وشيرى تيجو 4 برو 2025
مقارنة بين جيلي جى اكس ٣ برو وشيرى تيجو 4 برو 2025
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من الإصدارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى تيجو 4 برو وجيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

- وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

زودت سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه .

- محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 145 حصان، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

- وسائل الأمان جيلي جى اكس ٣ برو مويل 2025

جيلي جى اكس ٣ برو مويل 2025

تحتوي سيارة جيلي جى اكس ٣ برو مويل 2025 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها ESP ، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك جيلي جى اكس ٣ برو مويل 2025

جيلي جى اكس ٣ برو مويل 2025

عزم دوران سيارة جيلي جى اكس ٣ برو مويل 2025 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 103 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار جيلي جى اكس ٣ برو مويل 2025

جيلي جى اكس ٣ برو مويل 2025

تباع سيارة جيلي جى اكس ٣ برو مويل 2025 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 925 ألف جنيه .

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