أحمد عمر هاشم: حسن الظن بالله يورد صاحبه موارد النجاة

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن تفسير قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " من ذا الذي يتألى عليا"، موضحا أن الحديث يعني من ذا الذي يحلف علي أن لا يغفر لفلان.

وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال تقديم برنامج «كأنك تراه»، على قناة صدى البلد، أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب للذين يحسنون ظنهم بالله، لأن حسن الظن بالله يورد صاحبه موارد النجاة، وسوء الظن يورد موارد السوء.

المسلم

وأردف أن الله سبحانه وتعالى أكد أنه مع المسلم الذي يذكره في أي وقت، ومن يذكر الله في نفسه؛ الله يذكره في نفسه، موضحا أنه من يستقرب من الله شبرًا يتقرب الله منه ذراعا.

وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم : " في يوم القيامة ينادى مناد من قبل الحق يقول: أين الذين أجرهم على الله فلا يقوم إلا من عفى".