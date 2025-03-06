أحمد حسن عن نجم الأهلي: لاعب شيك وإضافة قوية لخط هجوم

علق احمد حسن نجم منتخب مصر السابق علي فوز الاهلي علي طلائع الجيش بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء امس باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز " دوري نايل".

و قال أحمد حسن عبر ستوديو أون : أشرف بن شرقي الأفضل في المباراة وإضافة قوية لخط هجوم النادي الأهلي ، لاعيب شيك تحب تتفرج عليه وتستمتع بالكورة في رجليه .

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز " دوري نايل".





ضغط الأهلي على الطلائع منذ بداية اللقاء وتعرض وسام أبو علي للعرقلة في منطقة جزاء الطلائع وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء.





واصل الأهلي الضغط على الطلائع بفضل تحركات الشحات وجراديشار ووسام ابو علي لكن"اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة الإستحواذ لتسجيل أهداف، ونشط أداء الطلائع تدريجياً وسدد رجب عمران تسديدة صاروخية تصدى لها مصطفى شوبير.





وأحرز جراديشار هدف تقدم النادي الأهلي في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني.





ألغى طارق مجدى حكم مباراةالأهلى وطلائع الجيش ركلة جزاءللأحمر بعد اللجوء لتقنية "var" فى الدقيقة 61 من عمرالمباراة.





وشارك عمرو السولية بدلاً من جراديشار في الدقيقة 67 بعدما إشتكى اللاعب السلوفيني من إصابة عضلية فضّل معهاالجهاز الفني استبدال اللاعب ، وحاول الأهلي تسجيل هدف ثانً ، وشارك محمد عبد الله وعمر كمال عبد الواحد بدلاً منحسين الشحات واشرف بن شرقي في الدقيقة 74.



وفي الدقيقة 90+7 أحرز مروان عطية الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في شباك طلائع الجيش من ركلة جزاء ليعلن تفوق المارد بهدفين