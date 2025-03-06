تعرف على مواعيد مباريات الأهلي فى المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول مباريات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستشهد مواجهات قوية لحسم اللقب في ظل الصراع المحتدم بين بيراميدز المتصدر، والأهلي الوصيف، والزمالك صاحب المركز الثالث.



مواعيد مباريات الأهلي في المرحلة النهائية من الدوري:

الأهلي × الزمالك – الثلاثاء 11 مارس – 09:30 مساءً

الأهلي × بيراميدز – الجمعة 12 إبريل – 07:00 مساءً

بتروجت × الأهلي – الثلاثاء 30 إبريل – 07:00 مساءً

الأهلي × حرس الحدود – السبت 4 مايو – 07:00 مساءً

الأهلي × المصري البورسعيدي – الأربعاء 8 مايو – 07:00 مساءً

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الإثنين 13 مايو – 04:00 عصرًا

الأهلي × البنك الأهلي – الجمعة 17 مايو – 07:00 مساءً

الأهلي × فاركو – الثلاثاء 28 مايو – لم يتم تحديد توقيته بعد



مواجهة نارية في افتتاح مشوار الأهلي

يفتتح الأهلي مبارياته في المرحلة النهائية بقمة الدوري أمام الزمالك، والتي ستُقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المنتظر أن تكون المواجهة مثيرة نظرًا لأهميتها في سباق المنافسة على اللقب.

