تشييع جثمانى شخصين لقيا مصرعهما إثر انقلاب توكوتك أعلى محور عدلي منصور ببنى سويف

شيع أهالي مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، جثمانى شخصين لقيا مصرعهما إثر انقلاب توكوتك أعلى محور عدلى منصور ببنى سويف، عقب الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن من داخل المستشفى.

وأدى أهالى مركز ناصر صلاتى الجنازة على جثمانى « علاء حسن » والمقيم بقرية الزيتون، و «أحمد حبشي» والمقيم بمركز بوش، وسط حالة من الحزن والأسى والصدمة بين الأهالى والمواطنين بالقريتين.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة محافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب توكوتك أعلى محور عدلى منصور ببنى سويف، أسفر عن مصرع شخصين، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثتين إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين مصرع « علاء حسن » مقيم بقرية الزيتون، و «أحمد حبشي» مقيم بمركز بوش، إثر انقلاب انقلاب توكوتك أعلى محور عدلي منصور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثتين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.