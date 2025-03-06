قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعاً للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات “أسوان – الأقصر - الجيزة” بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة من خلال تنفيذ سيناريوهات لعدد من الأزمات المختلفة للتعرف على مدى الجاهزية وسرعة الإستجابة فى التعامل معها.

وفى نهاية التدريب تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

وتنفيذاً لإستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس ، تم تنظيم عدداً من الندوات التثقيفية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظتى الأقصر والإسماعيلية ، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية مجمعة لطلبة الجامعات المصرية بجامعة المنيا بإشتراك (11) جامعة حكومية وخاصة.

وخلال الندوات ألقى اللواء أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات متسارعة على الصعيدين الدولى والإقليمى.

فضلاً عن دور الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها فى مواجهة تلك التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة معرضين لمنتجات ذوى الهمم بدار الدفاع الجوى وفندق ونادى القوات المسلحة بالمنيا لعرض منتجاتهم ، والتى حظيت بإقبال كبير من قبل الزوار .

ولمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة فى مختلف ربوع الوطن، تم تنظيم عدداً من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس

إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية العملاقة التى تسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.