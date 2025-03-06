بـ رامز يلون مصر.. أنا آسف ياشيرين وأنا لسة بحبك.. حسام حبيب يعتذر لشيرين عبد الوهاب

وقع الفنان حسام حبيب، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال حسام حبيب بعد إكتشافه مقلب رامز جلال ببرنامج “رامز إيلون مصر”، "انا اللي دمرتها ولسه بحبها.. أنا آسف ياشيرين وانا لسه بحبك وانتي على رأسي من فوق وأتعلمت الأدب.

ليعلق رامز جلال قائلا “زغرطي يا شيرين”.

رامز ايلون مصر

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.